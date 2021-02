I 10 marchi più preziosi al mondo entro il 2021 Apple batte Amazon

Oggi la squadra iphone-droid.net Sono disponibili aggiornamenti al servizio 4G e 5G da dtac. Dopo che dtac ha acquisito la licenza per lo spettro a 700 MHz il 24 dicembre 2020, dtac ha attivato lo spettro a 700 MHz per oltre 2.400 stazioni base. E accelerare ulteriormente l’espansione in quest’anno 2021

Dtac ha accelerato l’enorme tecnologia MIMO equipaggiata per le reti 5G nell’ultimo anno. 4G TDD, servizio Internet ad alta velocità, ha lanciato più di 20.000 stazioni base, prestazioni 3 volte migliori, fornendo agli utenti le app più veloci in Thailandia per il download. Espandendo il segnale wave a 700 MHz per migliorare la copertura e la velocità della rete, forniamo agli utenti un’esperienza utente migliore.

Basandosi sul successo, lo scorso anno dtac ha sviluppato un’enorme tecnologia MIMO pronta per le reti 5G. Oggi dtac sta espandendo la sua rete a 700 MHz per fornire Internet ad alta velocità per tutti.

Lo spettro a 700 MHz verrà utilizzato per migliorare ulteriormente lo spettro DTAC su tutta la banda. La frequenza bassa e media e il segnale amplieranno la copertura dell’area in modo più efficiente in ciascuna regione

Recentemente, dtac ha iniziato a servire 5G su uno spettro di 700 MHz nella prima fase.Bangkok E il 5 province: Chiang Mai, Khon Kaen, Nakhon Ratchasima, Phuket e Surat Thani Alcuni clienti potranno unirsi ai test dtac 5G e ai clienti in generale, in attesa che la pubblicità si riapra.

Lo spettro 5G 700 MHz migliorerà le prestazioni a bassa frequenza e l’innovazione della mesh per applicazioni specifiche e diverse, entrambe le quali sono una risposta accurata con una latenza inferiore e una migliore affidabilità della qualità.

Dtac sarà in grado di introdurre nuovi servizi nel settore dei servizi commerciali. E gruppi pubblici interessati ad aderire all’alleanza di 4 città intelligenti, agricoltura intelligente, soluzione di gestione energetica intelligente, sistema di monitoraggio della sicurezza intelligente, ecc.

Per gli smartphone che supportano l'uso di dtac 5G, ci sono attualmente 41 modelli insieme (info 27 gennaio 2021)

