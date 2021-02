Android TV ha una nuova scheda Scopri per consigli personalizzati

Google sta lanciando un aggiornamento all’interfaccia di Android TV che ti aiuterà a scoprire facilmente nuovi contenuti sulla piattaforma. L’interfaccia aggiornata è simile all’interfaccia utente trovata su un file Google Chromecast con Google TV, Ma presenta meno schede nella schermata Home.

Come puoi vedere nello screenshot allegato, la nuova schermata iniziale di Android TV ha tre nuove schede in alto: Home, Scopri e App, accanto all’opzione Cerca. Al contrario, l’interfaccia di Google TV ha sei schede: Per te, Dal vivo, Film, Programmi, App e Raccolta.

La scheda Home sull’interfaccia aggiornata di Android TV fornisce una schermata iniziale familiare che ti consente di accedere rapidamente alle tue app e ai tuoi canali preferiti. La scheda è divisa in due parti, incluse App preferite, Riproduci dopo, YouTube e altro. Come ti aspetteresti, la scheda Applicazioni contiene tutte le applicazioni installate. Tuttavia, a differenza della sua controparte di Google TV, non mostra le app consigliate dal Google Play Store.

La nuova scheda Scopri è l’unica grande modifica all’interfaccia aggiornata ed è molto simile alla scheda Per te su Google TV. La scheda mostra consigli sui contenuti personalizzati in base alla tua attività, insieme ai contenuti popolari di Google. Proprio come la scheda Home, la scheda Scopri include due sezioni che visualizzano film, programmi e consigli TV in diretta da tutte le tue app e abbonamenti. Ha una sezione “I tuoi migliori preferiti” con consigli personalizzati, una sezione “TV di tendenza” e una sezione “Nuovi film e programmi”.

Google ha già iniziato a lanciare la nuova interfaccia di Android TV e dovrebbe apparire agli utenti di Stati Uniti, Australia, Canada, Germania e Francia nei prossimi giorni. Gli utenti di altre regioni dovranno attendere alcune settimane per ricevere l’aggiornamento sui propri dispositivi.