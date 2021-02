Serif aggiorna la sua Affinity Image, Designer e Publisher con nuovi strumenti e funzioni

Serif oggi Pubblicizza Aggiornamenti completi per la sua popolare collezione di Convergenza App creative, tra cui Affinity Photo, Affinity Designer e Vincitore dell’Apple Award Affinity Publisher per Mac, che sono stati tutti tra i primi kit creativi professionali Filantropo Per la nuova Apple M 1 patata fritta.

“Dopo un altro anno che ha visto un numero record di persone convertirsi ad Affinity, è entusiasmante iniziare il 2021 con un altro importante aggiornamento gratuito”, ha affermato Ashley Hewson, amministratore delegato di Affinity Serif. “Offriamo più strumenti e funzioni che consentiranno ad artisti, designer, fotografi ed editori anche dai flussi di lavoro più complessi di sfruttare la velocità e la potenza della convergenza”.

Affinity Designer, un’app di progettazione grafica, ha acquisito un nuovo strumento per i contorni per aggiungere contorni e offset di linea a qualsiasi forma o percorso. È stata inoltre aggiunta la possibilità di posizionare immagini e risorse associate, che riduce le dimensioni del file e semplifica il lavoro di collaborazione.



In Affinity Publisher, si dice che l’importazione di IDML sia significativamente più veloce, mentre la nuova funzionalità del pacchetto consente agli utenti di raggruppare tutte le risorse di immagini e font da un progetto in una cartella, che può essere facilmente spostata su un altro sistema per aiutare la collaborazione o per la produzione di stampa.

Inoltre, i file PDF inseriti ora possono essere impostati su “passthrough”, garantendo una precisione del 100% durante l’esportazione e gli utenti possono integrare facilmente collegamenti di testo e immagini in un documento da un’origine dati esterna con la nuova funzione di unione dei dati.

In Affinity Photo, gli utenti possono ora aggiungere regolazioni al vivo come livelli live e mascherabili come parte del loro flusso di lavoro non distruttivo. Ci sono anche miglioramenti “sostanziali” al suo motore RAW, nuove funzionalità di livelli collegati, testo del percorso e una nuova modalità di controllo dell’impilamento delle immagini delle stelle.



L’aggiornamento 1.9 è disponibile per tutte le app Affinity su macOS, Windows e IPAD Da oggi è gratuito per gli utenti esistenti. Tutte le app Affinity sono attualmente disponibili su Sito Web Affinity Al 50% di sconto come iniziativa per supportare la comunità creativa durante la crisi sanitaria globale.