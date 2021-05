L’ultimo iPod touch è apparso in autunno con un’esposizione di rendering a 5 colori | Focus digitale | Digitale

Guofen presta attenzione! Steve Moser, scrittore per i noti media tecnologici MacRumors, Breaking the News, Latest GenerationIPod Touch verrà lanciato questo autunno per celebrare il 20 ° anniversario della famiglia iPod e ha anche lanciato una nuova generazione di display per iPod touch in nero, blu, rosso, verde e viola, con un design a cornice piatta.

per me”SohoIl rapporto indicava che Steve Moser, uno scrittore per il noto media tecnologico MacRumors, aveva recentemente pubblicato la notizia.una mela Una nuova generazione di iPod Touch sarà lanciata questo autunno per celebrare il 20 ° anniversario della nascita della famiglia iPod.

Steve Moser ha pubblicato una presentazione per l’iPod Touch di nuova generazione. L’iPod Touch di nuova generazione eredita il nuovo design del telaio ad angolo retto di Apple e può essere dotato di un sensore di impronte digitali laterale. Il display rivela che l’iPod Touch di nuova generazione è disponibile in nero, blu, rosso, verde e viola, con una lente che sporge dietro.

Il rapporto ha anche indicato che Apple ha aggiornato l’elenco dei prodotti il ​​20 maggio ora locale e ha rilasciato ufficialmente la seconda generazioneIPADContrassegnare come prodotto scaduto significa che l’iPad di seconda generazione non può più essere aggiornato ad altri servizi o software hardware.