I caricabatterie GaN di seconda generazione Anker sono più piccoli ed efficienti

Tre anni dopo il primo lancio Anker ha rivelato i suoi modelli di seconda generazione. La gamma GaN Nano II è molto più efficiente, più piccola e migliore nel regolare le temperature rispetto alla prima ondata di dispositivi, secondo Anker. L’azienda afferma di averlo fatto aggiornando i chip e gli interni.

Ha costruito caricabatterie da 30 W, 45 W e 65 W con lo stesso fattore di forma. La società ha affermato che ciascuna contiene una porta USB-C e la tecnologia Anker PowerIQ 3.0, che alloca in modo intelligente il wattaggio ottimale per qualsiasi dispositivo connesso.

Nei caricabatterie di prima generazione, solo alcuni componenti erano realizzati con GaN anziché in silicone. I modelli aggiornati hanno aumentato il ritmo di lavoro di oltre il 20 percento, secondo Anker. Ciò rende i caricabatterie più efficienti, perché generano meno calore quando viene convertita da CA a CC. È anche più piccolo dei dispositivi precedenti.

Il modello da 30 W è più piccolo del 59% rispetto al caricabatterie originale da 30 W. Anker dice che fa pagare Tre volte più veloce di un caricabatterie standard da 5 W. Supporta Samsung Super Fast Charging e ricarica ad alta velocità per MacBook Air e altri dispositivi, inclusi iPad recenti (2018 e successivi) e .

Caricabatterie Anker GaN Nano II 30W

L’opzione da 45 W ha una spina pieghevole ed è più piccola del 34% rispetto al caricabatterie Anker originale da 45 W. Aggiunge il supporto per più laptop, incluso , MacBook Pro da 13 pollici, alcuni modelli Dell XPS 13, ThinkPad X390, Google Pixelbook e Microsoft Surface Book 2.

Per quanto riguarda il modello da 65 W, fornisce una ricarica ad alta velocità per il MacBook Pro da 13 pollici e una ricarica rapida di altri laptop. La spina pieghevole rende il 58 più piccolo del caricabatterie Anker originale da 61 W.

I caricabatterie GaN Nano II sono ora disponibili per il preordine tramite Amazon e Anker. Il modello da 30W lo è $ 30, L’opzione costa 45 watt $ 36 E una versione da 65 watt ti farà tornare indietro $ 40. Anker inizierà a vendere caricabatterie nel Regno Unito e in altri mercati europei in seguito.