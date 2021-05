WhatsApp: OTP senza problemi …

Internet Office: dopo aver installato WhatsApp sul cellulare … OTP richiede l’attivazione. A volte OTP non arriva rapidamente. La password monouso viene acquisita dalla connessione. Tuttavia, c’è un problema con queste due opzioni. Anche se il telefono non ha una scheda SIM … WhatsApp può essere attivato. Si attivano e accedono a un altro telefono cellulare utilizzando la password monouso fornita a quel cellulare. Negli ultimi giorni sono state segnalate truffe WhatsApp a causa di questa opzione. WhatsApp si concentra su questo. Cerca senza problemi OTP.

Dopo aver fornito il tuo numero di cellulare per accedere a WhatsApp … riceverai una chiamata sul tuo cellulare. Non vuoi partecipare. Chiama Connetti … Disconnetti automaticamente. Questo attiverà WhatsApp / login. Questo processo è chiamato chiamata flash. Sembra che abbiamo visto una funzionalità come questa da qualche parte. TrueColor Login fa la stessa cosa. Indipendentemente da ciò, WhatsApp utilizzerà questo metodo di connessione flash per combattere la truffa OTP. Attualmente sono in corso prove. Bugata ha detto che una versione di prova sarà presto disponibile per gli utenti.