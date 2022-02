Caviar introduce design in edizione limitata per il Galaxy S22 Ultra

Samsung ha presentato la sua gamma Galaxy S22 all’inizio di questo mese e il produttore di lusso russo Caviar ha proseguito con la sua ultima personalizzazione appariscente.

La nuova serie comprende sei diversi design in vari materiali attraenti, tra cui oro 24 carati, titanio leggero e fibra di carbonio.

I nomi dei modelli sono Bird of Prey con pelle di coccodrillo beige; Ocelot, di ispirazione Art Déco con inserto in acciaio placcato oro; Sterzo in fibra di carbonio e telaio rinforzato in titanio; Il Grande Gatsby con motivo geometrico 3D su lega placcata oro, ispirato al celebre romanzo di F. Scott Fitzgerald; Trionfo con il Black Crocodile Leader e Titanium PVD; Titanio con nerofumo per auto.













Samsung Galaxy S22 Ultra

Caviar Ready non produrrà più di 99 telefoni di ciascuna versione per mantenere la sua esclusività. Puoi anche scegliere il Galaxy S22 o il Galaxy S22+ che sono un po’ più economici ma mancherebbero la S Pen e la fotocamera Periscope del Galaxy S22 Ultra.









Samsung Galaxy S22 Ultra

Parlando di prezzi, l’opzione personalizzabile più economica è a sud di $ 6000, mentre la variante più costosa è il Samsung Galaxy S22 Ultra Great Gatsby 512 GB per $ 7.680. Caviar ha detto che le vendite inizieranno l’11 marzo.

fonte