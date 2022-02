iOS 15.4 beta 4 aggiunge notifiche di tracciamento anti-stalking per AirTag

All’inizio di questo mese, Apple ha annunciato che lo sarà Migliorate le misure anti-stalking per gli AirTag e altri Trova la mia rete Accessori. La società ha affermato che fornirà nuove funzionalità in un futuro aggiornamento del software, incluso un chiaro avviso quando viene accoppiato un nuovo AirTag. Questo avviso avverte gli utenti di non utilizzare i loro AirTag per perseguitare altre persone, affermando che le loro informazioni personali sono collegate al tracker e che farlo in diverse aree è un crimine. L’azienda ha finalmente mantenuto la sua promessa includendo queste aggiunte iOS 15.4 beta 4 – Rendere difficile per i crawler utilizzare gli AirTag per lo stalking.

Prima del rilascio di iOS 15.4 beta 4, gli iPhone visualizzavano una notifica che avviava un file Accessorio sconosciuto È stato rilevato che si spostano con loro quando gli utenti portano AirPods che non sono collegati ai loro account. Ciò ha causato un’inutile paura quando le persone prendono in prestito la coppia di un amico, perché non avrebbero pensato che fossero solo gli AirPods che stavano trasportando. secondo 9to5MacApple ora mostra una chiara notifica che identifica il modello AirPods, invece di etichettarli come Accessorio sconosciuto.

Inoltre, l’azienda consente Ricerca precisa Per AirTag sconosciuti rilevati vicino a te. Quindi, se hai un iPhone che supporta UWB, sarai in grado di trovare esattamente dove mettere l’AirTag. Questo rende facile trovarli quando li usi per cacciare, considerando che sono difficili da rilevare altrimenti. Infine, il colosso di Cupertino ha aggiunto una nuova opzione in me Tab trovare L’applicazione, che consente agli utenti di accedere a Notifiche di monitoraggio impostazioni per personalizzarli a loro piacimento.

Sebbene queste dure misure anti-stalking non metteranno fine al dilagante uso improprio degli AirTag, renderanno sicuramente più difficile per gli stalker utilizzare la tecnologia per abusi. Il nuovo avviso dovrebbe anche scoraggiare alcuni stalker riluttanti, poiché introduce il lato legale e afferma che le informazioni personali del proprietario possono essere accessibili alle forze dell’ordine.

Esegui attivamente la scansione dell’ambiente circostante alla ricerca di AirTag sconosciuti? Perché e perché no? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

fonte: 9to5Mac