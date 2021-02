The Legend of Heroes: Zero no Kiseki per Switch è stato posticipato fino al 25 febbraio in Asia

L’editore Clouded Leopard Entertainment e lo sviluppatore Falcom lo possiedono Ritardo Cambia versione di Legend of the Champions: Zero Nu Kisiki Di cui Pianificato in anticipo Dal 18 al 25 febbraio in Asia.

Come annunciato in precedenza, la versione asiatica conterrà tracce audio giapponesi con opzioni di sottotitoli tradizionali cinesi e coreani. Al momento non è stata annunciata alcuna versione giapponese.

Legend of the Champions: Zero Nu Kisiki È stato lanciato per la prima volta per PSP nel settembre 2010 in Giappone, seguito da PC nell’agosto 2011 in Cina e giugno 2013 in Giappone, PS Vita nell’ottobre 2012 in Giappone e PlayStation 4 nell’aprile 2020 in Giappone e maggio 2020 in Asia. Maggiori informazioni sul gioco Qui E il Qui.