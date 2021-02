Un biglietto per viaggiare in Europa riceve un’edizione speciale del quindicesimo anniversario

Giorni di meraviglia Questo è stato rivelato la scorsa settimana Un biglietto per viaggiare in Europa Riceverà un’edizione speciale in occasione del quindicesimo anniversario del gioco. Oltre ad Asmodee, il gioco mostrerà tutto il gameplay che conosci e ami, ma con uno sguardo molto speciale, poiché sono stati apportati alcuni miglioramenti al tabellone, ai pezzi, alla scatola e molto altro e presentati in un modo completamente nuovo. Un modo per far divertire vecchi e nuovi amanti. Puoi dare un’occhiata alle immagini qui sotto poiché il gioco sarà ufficialmente rilasciato a maggio 2021.

Commemorazione Un biglietto per viaggiare in Europa15th Anniversary è un’edizione limitata da collezione, che offre la migliore esperienza di gioco da tavolo a chiunque desideri espandere il proprio catalogo. Questo lussuoso pacchetto include treni e stazioni finemente dettagliati che arrivano in splendidi barattoli di latta e un gamepad migliorato con bellissime ed estese illustrazioni con tutti i biglietti di destinazione progettati fino ad oggi. a Un biglietto per viaggiare in Europa, I giocatori competono per rivendicare percorsi ferroviari in tutta Europa all’inizio del secolo, collegando città famose come Londra, Parigi e Roma. Dotato di elementi di gioco aggiornati tra cui tunnel, traghetti e stazioni ferroviarie, questo gioco autonomo è progettato per 2-5 giocatori e può essere completato in 30-60 minuti.

È difficile credere che siano passati 15 anni. Un biglietto per viaggiare in Europa Sembra ancora fresco e giovane. Ma questa versione è cresciuta in termini di dimensioni e tonnellate di nuovi biglietti creando un numero infinito di modi possibili per giocare “. Alan R. Moon, Designer di biglietti per la corsa. “Nuove auto e stazioni ferroviarie e nuove immagini rendono il gioco molto interessante quando viene messo sul tavolo. Qui speriamo che tu possa goderti altri quindici anni di divertimento.”