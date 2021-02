Il Galaxy S21 Ultra ha perso contro l’iPhone 12 Pro Max quando è caduto

Lo schermo del Galaxy S21 Ultra è leggermente rotto, mentre l’iPhone 12 Pro Max non ha avuto grossi problemi a farlo cadere a un’altezza di un metro.

account Youtube PhoneBuff Ha lasciato cadere due degli ultimi smartphone di fascia alta Samsung E il una mela Era Galaxy S21 Ultra E il IPhone 12 Pro Max Per il confronto della durata. La prova viene eseguita nei seguenti casi: sdraiato sulla schiena, sulla schiena e sul bordo ad un’altezza di 1 metro sopra una superficie di cemento; È caduto di 1,45 metri per testarne la resistenza agli urti.

Galaxy S21 Ultra e iPhone 12 Pro Max hanno superato due test di caduta a 1 metro verso la parte posteriore e sono montati sul bordo, ma sono leggermente graffiati e funzionano correttamente. Tuttavia, quando è stato lasciato cadere a testa in giù, lo schermo dello smartphone Samsung si è rotto nell’angolo destro e il telefono Apple non è stato influenzato in modo significativo.

PhoneBuff Quindi ho lasciato cadere Galaxy S21 Ultra 10 volte e iPhone 12 Pro Max 14 volte a 1,4 m. Entrambi sono stati graffiati, ma funzionano ancora normalmente. Questo account si conclude con la “chiara vittoria” dell’iPhone 12 Pro Max.

Galaxy S21 Ultra ha perso contro iPhone 12 Pro Max nel test di caduta Processo di stress test di PhoneBuff. L’anno scorso Apple ha migliorato la durata dell’iPhone 12 Pro Max con un vetro temperato Gorilla personalizzato con un robusto telaio in acciaio. Nel frattempo, Samsung utilizza Gorilla Glass Victus e un telaio in alluminio per il Galaxy S21 Ultra. Bao Lam

Video: PhoneBuff