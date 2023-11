I 10 hotel di lusso più belli per vivere la Dolce Vita in Italia

La Dolce Vita, quella vera, ti fa sognare? Ecco la nostra lista di 10 hotel di lusso per vivere la Dolce Vita in Italia.

L’Italia non ha bisogno di presentazioni, questo paese rinomato per la sua arte di vivere unica e la sua atmosfera romantica. Là dolce Vita L’Italia è diventata famosa nel mondo grazie ai film degli anni ’60, vi invitiamo quindi a immergervi in ​​questa atmosfera mitica con questa selezione di 10 hotel di lusso per vivere l’esperienza dolce Vita in Italia.

Preparati a lasciarti affascinare e a soccombere al fascino dello stivale. Da Roma a Firenze passando per Capri, ti portiamo in un viaggio in strutture eccezionali.

Soggiorna sopra le terme di Diocleziano

Ospitato in un magnifico palazzo a forma di mezzaluna, l’Anantara Palazzo Naiadi risale al XIX secolo. Ma le sue origini risalgono più indietro nella storia di Roma perché è edificata sui resti dell’antica Roma Terme di Diocleziano. Ciò significa che si trova nel cuore del centro storico, vicino a tutti i monumenti.

Marmo e legni pregiati sono protagonisti dell’arredamento in stile classico che ha conservato l’eleganza di un tempo. L’Anantara Palazzo Naiadi dispone anche di una piscina panoramica, una delle più grandi della città. Con vista mozzafiato su Roma e sui Piazza della Repubblica Dove si trova. Infine, per un relax totale, coccolatevi presso la spa ispirata all’antica Roma.

Vita di palazzo a Cannareggio

L’Hotel Palazzo Nani è una struttura di lusso a Venezia che merita una visita. Questo eccezionale hotel ha aperto le sue porte nel 2021 e fa parte della prestigiosa collezione Radisson. Situato nel cuore di Cannareggio, proprio nel centro di Venezia, dista un breve chilometro dal Ponte di Rialto. L’architettura dell’edificio, che risale al XVI secolo, è impressionante, così come il suo design.

Palazzo Nani offre un’esperienza di lusso unica dove ogni dettaglio è attentamente pensato. Pavimenti alla romana, magnifici affreschi d’epoca e tessuti Rubelli contribuiscono a creare un’atmosfera elegante e autentica allo stesso tempo. La struttura dispone anche di un giardino dove rilassarsi dopo una giornata trascorsa a visitare la Città dei Dogi.

Lusso supremo a Capri al Capri Palace Jumeirah

Soggiorna per qualche giorno in uno degli alberghi più prestigiosi d’Italia dolce Vita indimenticabile. Situato in una zona esclusiva dell’isola di Capri, il Capri Palace offre splendide viste della zona dalle sue camere. Progettato dall’artista Tonino Cacace, questo hotel è eccezionale. Le aree comuni sono decorate con ceramiche e opere d’arte, creando un’atmosfera unica ricca di storia e bellezza.

Inoltre, l’hotel offre anche una lussuosa spa, un ristorante stellato Michelin e, naturalmente, una piscina. Il massimo del lusso, la struttura dispone anche di due yacht che potrete prendere in prestito. Non possiamo fare di meglio.

Splendore del Rinascimento a Siena

Il Grand Hotel Continental Siena è il tipico esempio di hotel di lusso da vivere dolce Vita in Italia . Questa magnifica struttura del XVII secolo ha conservato tutto il suo splendore con i suoi mobili antichi e gli affreschi alle pareti. La sua posizione è altrettanto eccezionale poiché l’hotel si trova a poche centinaia di metri dal Piazza del Campo da Siena.

Le camere sono opulente come le aree comuni con pavimenti in marmo e cotto originali.

Infine, la struttura dispone di un ristorante gourmet che serve piatti locali in un’atmosfera accogliente.

Sulle tracce delle star di Hollywood a Portofino

Scopri lo Splendido, A Belmond Hotel a Portofino. Lasciatevi sedurre dal fascino e dall’eleganza di questa struttura eccezionale dove qualità e raffinatezza sono al centro dell’attenzione. Immerso in un ex monastero del XVI secolo, lo Splendido era popolare tra star come Elizabeth Taylor. La sua posizione è ideale per godersi la cornice della Riviera Ligure.

Con le sue 61 camere e suite, ogni camera offre una vista panoramica sul mare.La spa offre massaggi rilassanti nel suo magnifico giardino, in collaborazione con il famoso marchio Dior. Puoi anche goderti la piscina esterna riscaldata, la palestra e il campo da tennis. Oltre a questi servizi di lusso, l’hotel offre varie attività per migliorare il vostro soggiorno, come gite in barca e esperienze dolce Vita.

Veduta del più grande giardino privato di Firenze

Immersa nel cuore di Firenze, questa struttura è un’oasi di pace ben preservata dal tumulto della città. Ospitato in antiche residenze nobiliari e conventi, questo hotel combina architettura e arredamento rinascimentale per un soggiorno principesco.

Le 116 camere e suite sono sontuosamente decorate in uno spirito deliziosamente retrò che evoca una casa di famiglia in campagna. Per i vostri pasti avrete solo l’imbarazzo della scelta tra tre ristoranti e bar. Ma il luogo più affascinante resta il giardino segreto, che costituisce il più grande parco privato di Firenze. È decorato con sculture e fontane, come nel Rinascimento.

Lusso e Art Nouveau sulle sponde del Lago di Como

Il Grand Hotel Tremezzo è un iconico hotel in stile liberty, situato sulla sponda occidentale del Lago di Como. Costruito nel 1910, questo palazzo storico ha conservato l’eleganza della Belle Époque. Con la vicina Villa Sola Cabiati, questa struttura offre un’offerta ricettiva eccezionale.

Per gli amanti del buon cibo, il Grand Hotel Tremezzo offre cinque ristoranti. Tra questi, Terrazza Gualtiero Marchesi mette in risalto i piatti caratteristici dell’omonimo chef, come il risotto allo zafferano e oro. Gli esterni dell’hotel sono lussuosi quanto gli interni con terrazze che digradano verso il lago e una piscina con vista panoramica.

Architettura eccezionale nel cuore di Roma

Nel cuore di Roma si trova il JK Hotel, un tesoro degli hotel di lusso italiani contemporanei. La loro posizione è ideale, vicino al famoso Piazza di Spagna. Questo hotel è l’ex sede della Scuola di Architettura di Roma. Contrassegnato da un patrimonio culturale unico, combina sapientemente stili diversi, che vanno dall’antico all’Art Déco e al design contemporaneo.

Durante il vostro soggiorno in questo hotel, rimarrete sedotti dalle caratteristiche uniche di ogni camera. Le camere sono decorate con ricchi tessuti di velluto abbinati a legni nobili e marmi. Il JK Place Hotel gode della meritata reputazione di miglior albergo della Città Eterna.

Ex residenza principesca ai piedi del Lago di Como

Il lussuoso Hotel Villa d’Este, situato a Cernobbio, sulle sponde del Lago di Como, è un gioiello ricco di storia. Costruito nel 1568, era la residenza della principessa Carolina di Brunswick. Gli interni sono eccezionali con lampadari di Murano, scalinate maestose e un’impressionante collezione di opere d’arte. Al fascino del luogo contribuisce anche la bellezza dei 25 ettari di giardini che la circondano.

Le 152 camere e suite sono elegantemente arredate in stile d’epoca, con bellissime stampe e tessuti pregiati. Come ogni struttura eccezionale, Villa d’Este dispone di spa, palestra ma anche campi da tennis, club sportivo e piscina. Il tutto con i piedi nelle acque del Lago di Como.

Un castello tra i cipressi in Toscana

Situato tra Toscana e Umbria, il Domaine de Reschio è il tipico hotel dove vivere l’esperienza dolce Vita in Italia. Immagina un antico castello arroccato in mezzo a 1.500 ettari di magnifico terreno. Di proprietà di una famiglia italiana di origine austro-ungarica, questa tenuta offre un’atmosfera degna di un film. Le antiche fattorie e il castello in pietra risalenti al X secolo sono stati accuratamente trasformati in un moderno hotel di lusso. L’arredamento dai toni tenui e tenui e i mobili di design strizzano l’occhio alla vita del castello.

Per quanto riguarda le attività, potrete fare un’escursione in collina o esplorare la natura facendo una passeggiata con un contadino locale. Puoi anche seguire corsi di cucina per apprendere i segreti della gastronomia italiana. Proiezioni di cinema all’aperto presso Teatro Equestro vengono organizzati durante la stagione estiva e nelle cantine a volta del castello vi aspetta anche un centro benessere. Infine, una piscina esterna progettata come uno specchio d’acqua completa il tutto.

Quindi, pronto a sperimentare il dolce Vita in questi 10 lussuosi hotel in Italia? Fateci sapere nei commenti se avete mai soggiornato in una di queste strutture o se avete altri suggerimenti da condividere.