Hockey-Mondial: ‘Conosciamo gli svizzeri’, avverte Yurik Trail

È l’uomo che sussurra all’orecchio di Philippe Buzon, l’allenatore della nazionale francese. Yorick Trail è il giovane allenatore che sta crescendo in Francia. È stato intervistato da RTSSport prima della partita tra Francia e Svizzera (in diretta su RTS 2 e RTSsport.ch dalle 19:10).

“Svolgo un ruolo di supporto e consulenza. con Filippo (bosone) Nascere (Questione) Lavoriamo insieme da 3 anni. Il gruppo sta maturando. Ci conosciamo molto bene, ci scambiamo costantemente idee, il che è molto motivante. Altrimenti, più specificamente, sarei interessato ad esplorare gli avversari.“

La Svizzera, come sappiamo, è ai massimi livelli. Possono rivendicare una medaglia in questo torneo. Per noi si tratterebbe di rendergli le cose difficili. York Trail

Esattamente, l’avversario di domenica è la nazionale svizzera. A questo proposito, lo York Trail è pieno di lodi per i suoi vicini svizzeri. “La Svizzera, come sappiamo, è ai massimi livelli. Possono rivendicare una medaglia in questo torneo. Per noi si tratterebbe di rendergli le cose difficili. La nostra unica possibilità è essere disciplinati e limitare il più possibile gli errori. Eppure… tutto è possibile!I dettagli della persona che è ancora tra i candidati per assumere HC Ajoie. E chi non ha voglia di commentare l’argomento!

Obiettivo di mantenimento della Francia raggiunto

Grazie al successo contro il Kazakistan (2-1) e alla vittoria sul filo del filo dell’Italia (2-1 ai supplementari), i Blues si sono assicurati la prima posizione nel girone del mondo. Questo è stato l’obiettivo della squadra del Campionato Mondiale Speciale negli ultimi due anni a causa della pandemia. “Spesso si riduce a molto poco. Queste due vittorie ci permettono di continuare il percorso con più calma e di non mettere in discussione tutto”. Lo York Trail spiega.

In Finlandia la Francia sostituisce la Russia nel girone A, un invito che potrebbe suonare come un regalo avvelenato. Ma con questi risultati e un ottimo stato d’animo collettivo, la Francia ha dimostrato di aver fatto un passo avanti dal triste anniversario di Kosic nel 2019 (il primo calo dal 2008 dopo la sconfitta contro la Gran Bretagna). “Nei Mondiali, ci affidiamo sempre a giocatori provenienti dalla NHL (Solo Alexander Teixer quest’anno), Ma ce ne stiamo occupando. Tutti avremmo preferito salire nel World Group sul ghiaccio, questo è certo. Ma è. Accettiamo questo regalo. E vediamo che, come l’Austria, siamo al nostro posto in questo gruppo.“

Helsinki, Steve Roth