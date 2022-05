Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) su quale canale seguirete domenica la 15a tappa?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il quindicesimo programma televisivo di tappa domenica 22 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Weber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

Quindicesima tappa: Rivarolo Canavese – Kogen 178 kmseguirà In diretta alle 13 su Eurosport 1. Orario di trasmissione dalle 11:55 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per estrarre informazioni dal palco di oggi.

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

sintesi di me per me 1 Quarta tappa sabato 21 maggio

Questa quattordicesima tappa era particolarmente attesa, poiché la sua immagine sulle alture del torinese sembrava favorevole alle divergenze tra i dirigenti. Questo è esattamente quello che è successo in una gara intensa quando Hansgrohe Bora ha fatto saltare in aria il gruppo di testa Martin e Valverde Erano le vittime principali. Alla fine il gruppo era solo uno della dozzina di favoriti isolati a 60 km dal traguardo. Alla fine, lo è Simone Yates Alle spalle del generale che ha approfittato della sua posizione per sferrare un attacco decisivo a 4,5 km dalla fine vincendo così una seconda tappa su questo giroscopio. carabaz Chi è indietro di 15 secondi coglie l’occasione per riavere la maglia rosa, 7 secondi prima Hindley e 30 piedi Almeida.

Presentazione della quindicesima tappa domenica 22 maggio

La 15a tappa del Giro d’Italia di domenica tra Rivarolo Canavese – Cogni sarà lunga 178 km e sarà Ci promette un’altra bella battaglia. In effetti, il gruppo avrà ancora quasi 4.000 metri di dislivello da mangiare. Se la prima metà del percorso è una lunga escursione in falsopiano, i corridori dovranno pareggiare il Col de Pila-les-Fleurs (classe 12,3 km con una media del 6,9%) e poi il Col de Verrogne (prima classe di 13,8 km con una media del 6,9%) 7,1%) e infine Cole de Cogne Rolling (Classe II di 22,4 km con una media del 4,1%). Se i combattenti hanno una carta da giocare, possiamo aspettarci una nuova interpretazione tra i candidati, in particolare i primi sette che sono stati rinchiusi in meno di due minuti.