“Grande Fratello Vip 5”, candidati al poker: Guenda, Matilde, Andrea e Maria Teresa

Signorini apre la puntata ricordando a tutti di usare la maschera e poi si getta subito nel vivo della serata anticipando che gran parte delle discussioni riguarderà la spaccatura che si è creata in casa, con due gruppi praticamente inconciliabili. .

GIORNI A CUCURIO – Iniziamo rivendendo in una clip le migliori giornate trascorse al Cucurio da Elisabetta, Adua e Massimiliano. Gregoraci e Del Vesco sono impegnati a lavare il bagno ma soprattutto un’armonia ritrovata tra Adua e Morra.

CONTINUO CONTENZIOSO – Ma passiamo subito al tema caldo della serata, la scissione che si è venuta a creare all’interno dell’Aula, in particolare tra Matilde e Maria Teresa. Si mostrano i fatti dei giorni scorsi, dove le due donne sono andate controcorrente, litigano con l’accusa di Maria Teresa che Matilde si è offerta di continuare a litigare perché il pubblico la ama. Non appena tornano in live room, la discussione ricomincia. Quando Matilde suggerisce a Maria Teresa di non votarla per farsi bella ma forse convince altri a votare, come Guenda, inizia una nuova faida tra Brandi e Goria.

GUENDA CONTRO IL GRUPPO – Guenda viene chiamata in confessionale dove le viene mostrato un video in cui vengono rivisti tutti i contrasti che aveva con tutti in casa, soprattutto per la sua tendenza a staccarsi da quello che vede come “un gruppo che diventa sempre più branco. “, provocando una valanga di domande. Tra gli implicati c’è anche Gregoraci, che accusa Guenda di essersi isolata anche a Cucurio quando era impegnata. Nel frattempo, Matilde, che non ha più basta poco per alzarsi, quando sente Antonella Elia dire che ammira Guenda per il suo coraggio nel difendere le sue idee, risponde che lei e anche Maria Teresa, quando erano nella stanza insieme, si sono isolate.

LA ROTTURA TRA STEFANIA E MATILDE – Sembravano una coppia indissolubile e invece il rapporto tra Orlando e Brandi si è incrinato perché Stefania non ha difeso Matilde da certe accuse mosse da Maria Teresa. A peggiorare le cose, ci sono le nuove alleanze che prendono forma, con Dayane ed Elisabetta che si schierano per Brandi. Stefania racconta di aver preso la decisione in questi giorni di giudicare il comportamento di Matilde solo dopo essere entrata in casa, senza considerare la storia della loro amicizia.

IL PRIMO BACKUP VIP – Tempo per i verdetti. Signorini legge il nome del primo vip salvato tra Matilde, Guenda e Stefania. E Orlando è stato salvato.

LA STORIA TRA PRETELLI ED ELISABETTA – Giorni di separazione a causa del “confino” di Elisabetta nel Cucurio hanno fatto incontrare i due dopo che il rapporto si è raffreddato. All’uscita dal Cucurio della Gregoraci c’è stato anche un bacio tra i due. Ma i compagni di Pierpaolo sono ancora scettici sulla possibilità di una relazione. Signorini persegue un dialogo a distanza con i due nel tentativo di stabilire un feeling nella coppia. Ma le posizioni sono ancora lontane. Tant’è che quando Alfonso chiede a Pretelli quante possibilità si concede da realizzare con Elisabetta in Aula, lui dice 10, quando fa la stessa domanda a Gregoraci, lei risponde 3, allargandosi a un timido 5 pensando “fuori “.

LA CRISI TRA FRANCESCO E TOMMASO – Nei giorni scorsi Oppini e Zorzi, che sembravano amici intimi, hanno avuto più contrasto. Francesco lo accusa di non aprirsi e di non ricambiare l’affetto che riceve, e questi rimproveri a Zorzi sono molto fastidiosi. Si mostra quindi la furibonda faida di ieri sera, nata da una battuta di Zorzi che ha ritenuto opportuno raccontare a Francesco che si era innamorato di lui. Una battuta che Francesco non ha colto bene. Alla fine, tuttavia, c’è pace tra i due.

IL SEGRETO DI ADUA – Signorini chiama da parte Adua per raccontargli qualcosa che la giovane gli ha raccontato per la prima volta in questi giorni: uno stupro subito quando aveva solo 12 anni. La ragazza in questa esperienza Gf è riuscita a fare i conti con alcuni episodi del suo passato. Rosalinda, come la chiama ora Signorini, spiega che per anni si è sentita in colpa nonostante fosse la vittima. Poi parla di anoressia e vengono mostrate due foto della sua pelle e delle sue ossa. Rosalinda dice di aver “salutato Adua” qui al Grande Fratello. Gli ha fatto vivere momenti belli ma anche tanti brutti momenti. Da oggi è di nuovo Rosalinda.

IL VERDETTO – È ora di scoprire chi uscirà tra Guenda e Matilde. Ma prima, i due possono ringraziare la persona per loro più importante alla Camera. Guenda ringrazia la contessa De Blanck. Matilde fa lo stesso anche se dedica un pensiero anche ad Adua e Dayane. Il pubblico ha deciso: il vip lo salva è Guenda. Brandi si dice contenta perché può tornare a casa ma in realtà questo voto non prevedeva l’eliminazione: sarà lei la prima nominata per la prossima puntata. E quando Signorini glielo dice, sul suo volto compare un’espressione di disappunto.

UN INASPETTATO PER MATILDE – Brandi è invitato ad andare in giardino via il Cucurio. Non appena entra, si chiama congelamento. E si ritrova davanti ai suoi amici per un aperitivo. Quello che lei, felicissima, ovviamente non può avvicinarsi.

IMMUNITÀ – Ci sono 5 immuni in questo round, scelti dai concorrenti stessi. Sono Enock, Dayane, Elisabetta e Pierpaolo. Ci sarebbe anche Matilde ma sarà sempre designata come meno votata per il televoto di stasera. Tutti e quattro devono diventare superlus, dove si trovano di fronte a una serie di piramidi. Chi pesca quello con lo sfondo dorato avrà la certezza dell’immunità. E la fortuna è il turno di Dayane. Ma dovrà prendere una decisione difficile: dovrà dire a chi ritirare l’immunità degli altri tre. E sceglie Pierpaolo, perché lo considera molto apprezzato dal pubblico.

CON GUENDA PARLIAMO D’AMORE – La Goria viene convocata in una stanza misteriosa per parlare di una persona speciale. Guenda si è sempre dichiarata single, ma in realtà c’è qualcuno con cui ha instaurato un rapporto difficile dopo aver concluso un rapporto durato 14 anni e lasciato “macerie”. Ma non si tratta solo di rose e fiori: infatti, a Guenda vengono mostrati articoli in cui la moglie di quest’uomo, che si chiama Telemaco, avverte Goria di “tenere le mani lontane” dalla sua famiglia. È coinvolta anche Madre Maria Teresa, che dice di aver incontrato Telemaco anni fa e non benedice affatto questo rapporto.

UN NUOVO VIPPONE IN ARRIVO – Signorini annuncia l’arrivo di un nuovo Vippone, sui 45 anni, single. Chi sarà?

LA “TAVOLA DA CAMERA” ANDREA REBELS – Franceska Pepe non è in studio a causa di un colpo di strega, ma torniamo alla discussione che ha avuto l’ultima volta con Andrea, quando Pepe le ha regalato un comodino. Qualcosa che, insieme ad altri attacchi, gli ha fatto perdere la pazienza. Una reazione eccessiva che provoca il commento di Fulvio, con il quale Zelletta si cimenta in una nuova discussione. Andrea poi scoppia in lacrime quando viene mostrato un post sui social realizzato dalla sua ragazza per difenderlo.

L’APPUNTAMENTO – Avvia Dayane, che è immune. Rimane fedele a se stessa e nomina Guenda. Lo stesso è fatto da Enock che per questo motivo viene attaccato da Antonella sostenendo di essersi fatto questo nome perché innescato da Dayane. Poi è a Guenda che cita il nome di Francesco, colpevole di poca autoironia. Pierpaolo vota per Guenda ed Elia si scatena. Rosalinda ha bisogno di fissare un appuntamento chiaro e nominare Stefania. Andrea deve anche fissare un appuntamento chiaro e scegliere Guenda. Proprio come fa Elisabetta mentre Tommaso, chiaramente nominato, nomina Andrea. Francesco, invece, fa il nome di Maria Teresa. Stefania punta anche su Andrea. Matilde, chiaramente, vota Maria Teresa. Invece, menziona il nome di Andrea. Massimiliano vota per Guenda. La contessa De Blanck termina con il nome di Rosalinda.