Coronavirus, 25mila contagi in Francia. Spagna: 222 morti e più di 15.000 casi. Più di 7.000 infetti in Germania

Ancora oggi decine di migliaia di infezioni Europa. È il peggior giorno della settimana per Spagna, che nelle ultime 24 ore ha registrato 15.186 e 222 morti. Anche male in Francia, dove sono risultati positivi 25.086 persone e 122 sono deceduti. Negli ultimi sette giorni sono avvenuti 6.906 ricoveri, di cui 1.204 in terapia intensiva. D’altra parte, i casi diminuiscono UK: sono 15.650 (ieri erano 18.980) e 136 le vittime (ieri 138), mentre il Germania varca la soglia di 7mila contagiati in un giorno con 7334 nuovi aspetti positivi. Aumenta il numero delle vittime: 24. E guardando il stati Uniti, un nuovo modello matematico stima che ci saranno probabilmente 171.000 morti in più Covid-19. nel frattempo a Belgio bar e ristoranti rimarranno chiusi per quattro settimane.

Germania –Sempre più pazienti terapia intensiva: i posti letto attualmente occupati sono 655, 487 a settimana fa e 362 a inizio ottobre. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarlo fino ad oggi Germania sono ancora disponibili approssimativamente 8.700 letti per cure intensive e subintensive. Il timore delle autorità tedesche è che si stiano muovendo verso un crescita esponenziale infezioni: infatti, una picco massimo nuovi casi (6638), passati immediatamente il giorno successivo. Il presidente del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, è tornato a parlare di una possibile preclusione, che può essere evitata “se tutti prendono il responsabilità“Sicuramente sappiamo di più sul virus e abbiamo modi migliori per combatterlo, ospedali e medici sono meglio preparati”, ha spiegato Wieler, specificando però che le regole di spaziatura, maschera e igiene dovrà essere mantenuta a lungo, perché “potrebbe volerci del tempo per vaccinare l’intera popolazione”. Il capo della Rki ha anche ricordato alla gente come io tamponi non dare carta bianca: “Le persone possono essere infettate senza che sia rilevabile o possono essere infettate subito dopo la prova ”. Per questo, ha ribadito Wieler rivolgendosi ai tedeschi, distanza e maschera sono sempre fondamentali.

Nel frattempo, il tribunale amministrativo di Berlino annullato il regolamento introdotto nel Capitale tedesca una settimana fa circa la chiusura del bar e dei Ristoranti dalle 23:00 alle 6:00 I giudici hanno accettato il fascino da una dozzina di posti, a giudicare misurato sproporzionato. IL candidati ha sostenuto che la chiusura dei luoghi di incontro non impedisce giovani si incontrano altrove, forse dove le misure di igiene contemplato sulla scena.

Francia – In partenza da Parigi e altre città, nella notte dal venerdì al sabato, il coprifuoco dalle 21:00 alle 6:00. Mentre a Tolosa il Tar ha sospeso per due settimane il provvedimento prefettizio che ordinava la chiusura delle barre, ritenendolo un provvedimento né necessario né proporzionato.

Belgio – Una valutazione della misura prevista bar e Ristoranti chiuso per un mese si terrà dopo due settimane. Ministri federali e Comunità e di Regioni si sono riuniti dalle 14 a Palazzo Egmont e discutono di nuove misure da adottare per arginare la diffusione del coronavirus. Il comitato di consultazione che riunisce i principali ministri del governo federale e le entità federate ha deciso oggi di stabilire un coprifuoco notturno tra mezzanotte e le 5 del mattino in tutto il paese, scrive l’agenzia belga.

svizzero – Supera la soglia di 3mila infezioni al giorno. Ieri i campioni positivi erano 2.613. Oggi ci sono 5 nuovi decessi che portano a un totale di 1.823 decessi. IL tamponi Sono stati effettuati 21.628, mentre i nuovi ricoveri sono 68, che ricoveri a 5.276. L’incidenza ha raggiunto 867,1 casi ogni 100.000 abitanti. Il trend di crescita è evidente anche nel rapporto UFSP della scorsa settimana, citato dal Corriere del Ticino, che ha registrato 8.732 contagi, contro 3.442 della settimana precedente e quindi più che raddoppiati.

Malta – Nelle ultime 24 ore, ha raggiunto un nuovo record di 122 positivi su 2882 tamponi, pari al 4,23%. Per la prima volta è stata superata anche la soglia psicologica di 1.000 casi attivi (1.095 su una popolazione di circa 490.000). Il primo caso a Malta è stato identificato il 7 marzo. Dopo il picco di aprile maggio, a metà giugno, c’erano solo 3 casi attivi.

stati Uniti – Un nuovo modello prevede che entro febbraio in stati Uniti ci saranno altri 171mila morti coronavirus. Secondo le stime diIstituto per la misurazione e la valutazione della salute di Washington University, molto probabilmente ci saranno circa 389.000 morti il ​​1 ° febbraio, ovvero il 78% in più. il miglior scenario piuttosto prevede che i morti potrebbero scendere a 314mila se tutti Americani usalo maschere, se le misure di protezione individuale per il viso fossero rilassate, questo potrebbe andare anche oltre 477mila vittime. “Prevediamo che le morti smetteranno di diminuire e inizieranno ad aumentare entro una o due settimane”, spiegano i ricercatori dell’istituto: “L’ondata invernale sembra essere iniziata un po ‘più tardi dell’onda in Europa. “.

Romania – 4.026 nuovi contagi, e per l ‘ terzo giorno consecutivo è stata superata la soglia di 4.000 casi al giorno. Secondo quanto riportato dai media regionali, altri si sono registrati da ieri 75 morti, che portano il numero di vittime dall’inizio dell’epidemia. In totale, i contagi sono stati 172.516. La Romania, che ha effettuato oltre 2,7 milioni di test, resta il Paese di Balcani i più colpiti dal coronavirus.

Repubblica Ceca – Poco meno di diecimila casi. Per il secondo giorno consecutivo record di contagi: 9.721 nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente erano stati 9.544. Repubblica Ceca, con 10,7 milioni di abitanti, lo è Stato Unione Europea che ha registrato il maggior incremento infezioni dallo scorso marzo.

Argentina – Il paese registrato nelle ultime 24 ore 17.096 contagi, portando il totale a 949.063, ma soprattutto che hanno segnato il nuovo check-in giornaliero infettati dall’inizio della pandemia di coronavirus. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Telam. Secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie, inoltre, altro 421 persone Io sono morto. Nelle unità di terapia intensiva degli ospedali argentini sono 4278 persone, con una percentuale di occupazione del letto di 64,4% sul territorio nazionale e 64,7% nella regione metropolitana di Buenos Aires.