le crociere riprendono con rigide restrizioni sanitarie

FRANCIA 2

In Italia le navi da crociera si preparano a riprendere il mare dopo una sosta forzata a causa del Covid-19. Il giornalista Alban Mikoczy fornisce un aggiornamento per la 13 Ore di France 2 dal porto di Savona, nel nord-ovest del Paese.

Le crociere in barca riprenderanno in condizioni di massima sicurezza dopo un lungo periodo di fermo a causa dell’epidemia di Covid-19. In Italia, nel porto di Savona, nel nord-ovest del Paese, un transatlantico si prepara a partire, sabato 1 maggio. “Su questa barca si possono prendere in genere 6.500 viaggiatori, 1.200 per questa crociera di recupero, vale a dire pochissimo.“, spiega il giornalista Alban Mikoczy per la 13 Ore di Francia 2.

“I partecipanti sono stati ampiamente testati, la prima volta 48 ore prima della partenza, una seconda volta questa mattina anche in porto. E poi si fa tutto al minimo, ci saranno pochissime escursioni, i passeggeri staranno insieme, c’è l’allontanamento sociale, l’uso di una maschera … Tante regole che mirano a rassicurare“, continua il giornalista. Il mondo delle crociere è stato fortemente influenzato dalla pandemia. L’anno scorso l’85% dell’attività è stata annullata. Il settore resta importante in Europa: impiega oltre 300.000 persone. “Questo è il motivo per cui le compagnie di crociera, i grandi gruppi, non possono permettersi di mancare di nuovo“, conclude Alban Mikoczy.