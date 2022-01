Google sta chiudendo la vecchia versione gratuita del programma G Suite

Google (browser google) Ho iniziato a inviare e-mail agli utenti del programmaLa vecchia versione gratuita di G Suite, il suo pacchetto di soluzioni aziendali gratuite, in base al quale chiude il pacchetto gratuito in vigore dal 1 luglio di quest’anno e richiede loro di passare a uno dei programmi Google Workspace a pagamento per continuare a utilizzare la serie di strumenti aziendali che hanno utilizzato finora.

Google offre ora agli utenti una varietà di soluzioni per soddisfare esigenze diverse, a partire dal popolare servizio di posta elettronica gmailCon soluzioni per la creazione di contenuti come documenti, presentazioni, fogli di calcolo, un motore di archiviazione cloud e altri strumenti di collaborazione. Sebbene la maggior parte degli strumenti di Google sia disponibile in una versione gratuita per gli utenti domestici, l’azienda offre soluzioni aggiornate e funzionalità aggiuntive per gli utenti aziendali come parte della suite Google Workspace per le aziende, l’ultima incarnazione della suite Google Apps lanciata originariamente nel 2006 e è diventato G Suite nel 2016 e Google Workspace nel 2020.

Uno dei pacchetti G Suite che ha preceduto l’attuale Google Workspace era l’edizione gratuita di G Suite, una suite gratuita di soluzioni G Suite per le attività di Google che è diventata obsoleta con la vecchia versione gratuita di G Suite, consentendo agli utenti esistenti di continuare a godere di vari Servizi Google gratuiti. Con il programma originale si sono registrati prima che l’azienda passasse a Google Workspace.

Simile al grande cambiamento in Google Per spazio di archiviazione gratuito in Google Foto, anche nel caso della vecchia versione gratuita di G Suite, la “festa è finita” e Google ha iniziato a distribuire messaggi a tutti gli utenti del programma gratuito chiedendo loro di scegliere uno degli ultimi programmi Google Workspace per le aziende a pagamento per poter continuare utilizzando gli strumenti esistenti nella vecchia G Suite.

Il pacchetto G Suite Legacy Free Edition non sarà disponibile per gli utenti esistenti dal 1° luglio.

Google richiede agli utenti esistenti di selezionare uno dei programmi di Google Workspace a partire da $ 6 per utente fino al 1 maggio, altrimenti l’azienda li sposterà automaticamente al programma più pertinente per loro in base all’utilizzo corrente. Senza inserire una modalità di pagamento, l’account verrà bloccato, ma gli utenti del pacchetto gratuito potranno usufruire del Google Workspace di loro scelta fino al 1° luglio, con la cessazione di G Suite.

Unisciti al canale Telegram di Gadgeti Per aggiornamenti regolari su questioni tecnologiche E il canale Gadget Deal per promozioni. Puoi anche iscriverti per ricevere aggiornamenti da noi tramite Canale Instagram Ufficiale, Pagina delle notizie di Google o sulla pagina facebook.

* I link in alcune pubblicazioni del sito sono associati a programmi di affiliazione, per i quali riceveremo una commissione sull’effettivo acquisto dei prodotti. Questa commissione non aumenta il costo finale dei prodotti per te.