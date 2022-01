Opera annuncia un nuovo browser per i trader di criptovalute

Opera ha annunciato il rilascio di una versione beta del suo browser Web3 che lo ha dotato di funzionalità che facilitano la gestione della criptovaluta.

Secondo gli esperti di Web3, la nuova versione del browser Crypto Browser ha ottenuto molte caratteristiche che la renderanno un forte concorrente nel mondo dei futuri browser, in quanto è dotata di un crypto wallet interno per lo scambio di valute digitali, e altre funzionalità per facilitare il cambio di questo tipo di valuta, oltre a ottenere applicazioni che forniscono avvisi e notifiche per i trader di queste valute.

Opera è lieta di presentare il suo nuovo progetto Crypto Browser, con versioni beta del nuovo browser disponibili per PC, Mac e telefoni cellulari, fornendo una nuova esperienza web con Web3 al centro. Scopri di più su cosa significano per noi Web3 e il browser: https://t.co/MHOwegeHWopic.twitter.com/TuEYBXaXay – Opera (opera) 19 gennaio 2022

La caratteristica principale dell’e-wallet nel browser è il supporto alle tecnologie “blockchain” per gestire le valute di Ethereum, Bitcoin, Celo, Nervos, ecc., e l’accesso alle funzionalità crittografiche senza la necessità di tecnologie o accessori aggiuntivi per computer.

Per saperne di più

Il nuovo browser è stato inoltre dotato di funzionalità speciali per proteggere i dati degli utenti, come i portafogli elettronici per facilitare le operazioni di testo e documenti in forma crittografata.

Il nuovo browser dovrebbe funzionare su computer dotati di sistemi “Windows” e “Mac” e telefoni e dispositivi mobili che funzionano con sistemi Android.

Fonte: 4pda