Il prigioniero ha rimosso chirurgicamente il dispositivo ingerito

Nuova Delhi: Un detenuto ha ingoiato un cellulare per nasconderlo all’amministrazione della prigione di Tihar a Delhi. La lunghezza di questo cellulare è di 7 cm e la sua larghezza è di 3 cm. Questo telefono è stato rimosso dall’endoscopia oggi.

Un paziente è stato ricoverato in ospedale il 15 gennaio con sostanza nello stomaco. E poi ha fatto una radiografia del suo addome. Nel suo stomaco è stato trovato un cellulare. Quindi il dottore ha rimosso il cellulare attraverso l’endoscopia. ha detto C. B. Siddharth, un medico del Bant Hospital, ha detto all’ANI.

C. B. Gli operatori sanitari del Pant Siddharth Hospital e il Dr. L’intervento di rimozione ambulatoriale è stato eseguito sotto la guida di Manish Tomar. È molto difficile ingoiare un telefono cellulare. Ma non so come questa persona abbia ingoiato questo cellulare. Il detenuto potrebbe aver ingoiato il cellulare per nasconderlo all’amministrazione della prigione. Siddharth ha agito. Ha anche affermato che finora i medici hanno eseguito 10 interventi di questo tipo.