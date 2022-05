‘Gol stile Wia’, ‘Anche Messi non l’ha mai fatto’… L’Italia si accende per il capolavoro di Theo Hernandez

Capocannoniere contro l’Atalanta In una grande trasferta, Theo Hernandez ha aiutato il Milan ad avvicinarsi al 19esimo titolo di Serie A. La stampa d’oltralpe non ha mancato di accogliere con favore la sua performance, citando in particolare George Weah.

Un traguardo entusiasmante che viene elogiato da un intero Paese. Al suo secondo successo con il Milan contro l’Atalanta domenica (2-0), Theo Hernandez ha deliziato il pubblico di San Siro e la stampa italiana, che ha elogiato la prestazione del nazionale francese. Il Gazzetta dello sport Parla di un gol “alla George Weah” che ha un posto “nella galleria dei migliori gol rossoneri fino ad oggi”.

La stampa ripete lo straordinario gol segnato dalla squadra del Pallone d’Oro nel 1995 contro l’Hellas l’8 settembre 1996. Dopo un calcio d’angolo mal eseguito dal Verona, Weah riconquista palla nella sua area, divertendosi con la difesa avversaria con big e hook. Prima di attraversare il campo e ingannare il portiere avversario.

La lettera di Minnan a Theo Hernandez. © Schermata di Instagram

Anche Messi non l’ha mai fatto.

Da parte sua, il Corriere dello Sport Ha elogiato “l’attenzione tecnica e la forza” della squadra francese per il suo quarto gol in questa stagione. Quest’ultimo ha anche dedicato il suo successo a suo figlio, Theo Jr., nato poche settimane prima. “Ho iniziato con la palla ai piedi per andare nella porta avversaria ed è uscito un grande gol, la cosa più importante della mia vita, ma grazie ai nostri tifosi e a tutti quelli che hanno lavorato per arrivarci. Oggi è stata la prima volta mio figlio è venuto a trovarmi, è stato fantastico”, ha detto Theo Hernandez per DAZN.

Anche i compagni di squadra sono rimasti stupiti dal gesto del giocatore francese, a cominciare dal connazionale Mike Minnen. “Nemmeno Messi non l’ha mai fatto”, ha detto il portiere del Milan in una story su Instagram.