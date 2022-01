Gli scontri con i jihadisti intorno a una prigione siriana hanno già ucciso almeno 120 vittime

Giovedì, la prigione di Guajran controllata dalle SDF è stata attaccata da più di 100 militanti e hanno anche sequestrato le armi ivi immagazzinate. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che utilizza le sue risorse in Siria, almeno 77 membri dell’ISIS, 39 combattenti curdi, comprese le guardie, e sette civili sono stati uccisi nei combattimenti che ne sono seguiti al suo quartier generale e nelle immediate vicinanze. I combattimenti sono continuati domenica. I combattenti delle SDF dall’aria sono supportati dalle forze della coalizione guidate dagli Stati Uniti.

Zodroj: Caschi Bianchi SITA/Protezione Civile Siriana via AP

Le forze curde sono riuscite a catturare più di 100 prigionieri che hanno cercato di scappare. Tuttavia, molti altri sono ancora in fuga e il numero esatto è sconosciuto. Secondo varie fonti, tra 3.500 e 5.000 presunti membri e sostenitori dell’Isis sono stati detenuti in carcere. Una dichiarazione rilasciata domenica sera da Amak, legato all’ISIS, afferma che i jihadisti hanno sequestrato un deposito di armi nella prigione e rilasciato centinaia di prigionieri.

Zdroj: Forze democratiche siriane guidate da SITA/curdi tramite Associated Press

Nell’estate del 2014 lo Stato Islamico ha dichiarato il califfato in vaste aree della Siria e dell’Iraq. Con il supporto militare degli Stati Uniti e di altri paesi, le forze di sicurezza irachene sono state in grado di sconfiggere i jihadisti. Nel marzo 2019, le forze a guida curda hanno catturato l’ultima roccaforte dello Stato Islamico in Siria. Ma i resti dei jihadisti sono tornati nelle zone desertiche da cui continuano le loro incursioni.