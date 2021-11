Tech: Már 42 millióan használják a Play áruház helyett a Huawei AppGalleryt Európában | hvg.hu

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről?

Nem kérem

Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a “Kérem” gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. Már feliratkozott! A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.













































[“available”:true,”c_guid”:”1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”A németek is egyre ritkábban váltanak autót: az utakon közlekedő járműveik egy friss felmérés szerint átlagosan 9,8 évesek. Tíz évvel ezelőtt még 1,5 évvel alacsonyabb volt ez az érték.”,”shortLead”:”A németek is egyre ritkábban váltanak autót: az utakon közlekedő járműveik egy friss felmérés szerint átlagosan 9,8…”,”id”:”20211112_Mar_Nemetorszagban_is_10_eves_egy_atlag_auto”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg”,”index”:0,”item”:”e649b78d-1467-4e75-b119-99703e6a0011″,”keywords”:null,”link”:”/cegauto/20211112_Mar_Nemetorszagban_is_10_eves_egy_atlag_auto”,”timestamp”:”2021. november. 12. 08:07″,”title”:”Már Németországban is 10 éves az átlagautó”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”1c3fa01a-ca41-43dd-be4b-b565b17c5a15″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”itthon”,”description”:”A férfi jogász szakképzettséget szerzett, a szakdolgozatát kézzel írta.”,”shortLead”:”A férfi jogász szakképzettséget szerzett, a szakdolgozatát kézzel írta.”,”id”:”20211112_S_Abel_diploma_borton_szakdolgozat”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3fa01a-ca41-43dd-be4b-b565b17c5a15.jpg”,”index”:0,”item”:”2ec08bfd-72d8-4335-8852-b68e580d694a”,”keywords”:null,”link”:”/itthon/20211112_S_Abel_diploma_borton_szakdolgozat”,”timestamp”:”2021. november. 12. 07:58″,”title”:””Mostantól dr. S. Ábel a nevem” – lediplomázott a börtönben a gyorséttermi lövöldöző”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”bcc927f6-2108-4f9b-8ea4-265284c39af4″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”gazdasag”,”description”:”Mayer István, a városvezető szerint a támogatásokat nem szimpátia alapján osztották ki.”,”shortLead”:”Mayer István, a városvezető szerint a támogatásokat nem szimpátia alapján osztották ki.”,”id”:”20211112_videkfejlesztes_villany_polgarmester_ugyvezeto_cegek”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc927f6-2108-4f9b-8ea4-265284c39af4.jpg”,”index”:0,”item”:”4de57d38-75a4-4dae-b6ad-12e60735912c”,”keywords”:null,”link”:”/gazdasag/20211112_videkfejlesztes_villany_polgarmester_ugyvezeto_cegek”,”timestamp”:”2021. november. 12. 19:43″,”title”:”Tízmilliárd forint pályázati pénz landolt négy olyan cégnél, ahol Villány polgármestere az ügyvezető”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023″,”c_author”:”MTI”,”category”:”sport”,”description”:”Egy hatfős munkacsoport egyeztet a kérdésről, a nemzetközi öttusa szövetségnek november 24-ig el kell juttatnia a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz a Los Angelesi-i olimpiára vonatkozó sportági javaslatot. “,”shortLead”:”Egy hatfős munkacsoport egyeztet a kérdésről, a nemzetközi öttusa szövetségnek november 24-ig el kell juttatnia…”,”id”:”20211111_ottusa_lovas_szam”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c269b54-3a2f-4c81-bc1f-7d21332d9023.jpg”,”index”:0,”item”:”b2c8593c-6b19-43a6-87f0-ce89f2af670f”,”keywords”:null,”link”:”/sport/20211111_ottusa_lovas_szam”,”timestamp”:”2021. november. 11. 21:57″,”title”:”Egyeztetnek az öttusa lovas számának cseréjéről”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066″,”c_author”:”Para-Kovács Imre”,”category”:”360″,”description”:”Andrea és Lőrinc abszolút társként tekintenek egymásra, nincs olyan téma, amit ne egymással beszélnének meg egymással. De jó ötlet ez a Nemzeti Együttműködés Rendszerében? Vélemény.”,”shortLead”:”Andrea és Lőrinc abszolút társként tekintenek egymásra, nincs olyan téma, amit ne egymással beszélnének meg egymással…”,”id”:”202145_a_lelkek_vadul_osszemasznak”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066.jpg”,”index”:0,”item”:”d2438c02-05ab-420e-ab93-753d47ea79e7″,”keywords”:null,”link”:”/360/202145_a_lelkek_vadul_osszemasznak”,”timestamp”:”2021. november. 13. 11:00″,”title”:”Para-Kovács Imre: A lelkek vadul összemásznak”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:true,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”14547ef1-1ee0-4b7f-a57d-9304e8e68929″,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”vilag”,”description”:”Brüsszeltől.”,”shortLead”:”Brüsszeltől.”,”id”:”20211111_orban_viktor_ankara_torokorszag_recep_tayyip_erdogan”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14547ef1-1ee0-4b7f-a57d-9304e8e68929.jpg”,”index”:0,”item”:”d05663c8-5600-4e4c-9db1-b088f8ccbbaf”,”keywords”:null,”link”:”/vilag/20211111_orban_viktor_ankara_torokorszag_recep_tayyip_erdogan”,”timestamp”:”2021. november. 11. 20:25″,”title”:”Orbán: Magyarország nagyobb és közvetlen pénzügyi támogatást kér Ankarának”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”23b1f65f-b427-4a0a-ad2f-eb02535b252f”,”c_author”:”hvg.hu”,”category”:”cegauto”,”description”:”A héten összesen 6,9 milliárd dollár értékben adott el Tesla-részvényt Elon Musk, ami tőkepiaci viszonylatban is jelentős.”,”shortLead”:”A héten összesen 6,9 milliárd dollár értékben adott el Tesla-részvényt Elon Musk, ami tőkepiaci viszonylatban is…”,”id”:”20211113_Majd_7_milliard_dollarnyi_reszvenyt_adott_el_Elon_Musk”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23b1f65f-b427-4a0a-ad2f-eb02535b252f.jpg”,”index”:0,”item”:”3f13a13a-ef96-439d-941e-0996b689e1d0″,”keywords”:null,”link”:”/cegauto/20211113_Majd_7_milliard_dollarnyi_reszvenyt_adott_el_Elon_Musk”,”timestamp”:”2021. november. 13. 15:31″,”title”:”Majd 7 milliárd dollárnyi részvényt adott el Elon Musk”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null,”available”:true,”c_guid”:”e6674381-b1ea-4d6c-9f15-48b66a5bf0b4″,”c_author”:”MTI”,”category”:”gazdasag.zhvg”,”description”:”Akár a hétvégén is folytatódhat a találkozó.”,”shortLead”:”Akár a hétvégén is folytatódhat a találkozó.”,”id”:”20211112_glasgow_klimacsucs_hosszabbitas”,”image”:”https://api.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6674381-b1ea-4d6c-9f15-48b66a5bf0b4.jpg”,”index”:0,”item”:”259a938c-c960-4788-9200-d0aa52d80576″,”keywords”:null,”link”:”/zhvg/20211112_glasgow_klimacsucs_hosszabbitas”,”timestamp”:”2021. november. 12. 23:04″,”title”:”Hosszabbításba csúszik a glasgow-i klímacsúcs”,”trackingCode”:”RELATED”,”c_isbrandchannel”:false,”c_isbrandcontent”:false,”c_isbrandstory”:false,”c_isbrandcontentorbrandstory”:false,”c_isbranded”:false,”c_ishvg360article”:false,”c_partnername”:null,”c_partnerlogo”:”00000000-0000-0000-0000-000000000000″,”c_partnertag”:null]





















Ugrásszerűen – egy év alatt 81 százalékkal – nőtt a Huawei saját háttérrendszerébe integrált alkalmazások száma. A Google Play áruház ellenében indított AppGallery alkalmazásbolt aktív felhasználóinak száma pedig meghaladta az 560 milliót – közölte a vállalat Lisszabonban. A Huawei jelenleg 5,1 millió regisztrált fejlesztőt segít összekapcsolni több mint 730 millió készüléktulajdonossal világszerte. A Huawei Mobile Services (HMS) rendszerbe integrált alkalmazások száma egy év alatt 173 ezerre nőtt (+81%). Bővült az Apple-féle App Store és a Google Play áruház után harmadik legnagyobb alkalmazásbolt tábora is. A globális aktív felhasználók 560 milliónál is többen vannak a vállalat közlése szerint, ebből 42 millióan Európában. Az AppGallery az idei első három negyedévben 332,2 milliárd letöltést könyvelt el, ami éves szinten 13 százalékos növekedést jelent. A cég reményei szerint az alkalmazásáruház aktív felhasználói számának további növekedését érdemben segítheti az európai piacon néhány hete bemutatott Nova 9 készülék. A Huawei közleményében kitér néhány saját, HMS-alapú alkalmazásának statisztikájára is. A Petal Maps már havi 7 millió aktív felhasználóval rendelkezik Európában, a Petal Search pedig 32 millió aktív havi felhasználóval és 3000 partnerrel bír világszerte.





Ezek fejlődésének érdekében frissítették Petal Search-öt: a következő generációs, mesterséges intelligencia-vezérelt keresőmotor 20 különböző területen – úgy, mint a hírek, videók, vásárlás, repülőjáratok, helyi vállalkozások, és még sok más – működik. A Petal Maps térképszolgáltatás már több mint 166 országban és régióban érhető el, jelenleg 20 millióan használják világszerte havonta. Legújabb frissítési csomag része többek között a nagy pontosságú helymeghatározás, a topográfiai megjelenítési mód és a sávszintű navigáció. READ В цял Париж вече е в сила ограничение за скорост от 30 км/ч - Свят További újdonság, hogy a Huawei eszközeire készült, valós idejű hirdetési piac, a Huawei Ads mostantól világszerte elérhető médiaügynökségek és alkalmazáskiadók számára. A platform lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy elhelyezhessék reklámjaikat a Huawei ökoszisztémában, beleértve az eszközöket és az AppGalleryt valamint megjelenjenek a Petal Search-ben, más Huawei alkalmazásokban és több ezer harmadik féltől származó appban is. Tavaly januári indulása óta a Huawei Ads napi forgalma elérte a 600 milliót Európában. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.





A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és mindennap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket. A hatalomtól független szerkesztőségek száma folyamatosan csökken, a még létezők pedig napról napra erősödő ellenszélben próbálnak talpon maradni. A HVG-ben kitartunk, nem engedünk a nyomásnak, és mindennap elhozzuk a hazai és nemzetközi híreket. Ezért kérünk titeket, olvasóinkat, támogassatok bennünket! Mi pedig azt ígérjük, hogy továbbra is a tőlünk telhető legtöbbet nyújtjuk számotokra!









































































A címlapról ajánljuk













2021. november. 13. 17:00





Csatlós Hanna







Kult





Lengyel határőrség ezzel is igyekszik bizonyítani, hogy a fehérorosz határőrök segítenek az országba bejutni próbáló migránsoknak.



































READ В Афганистане школьницам запретили петь для мужчин