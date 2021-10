Giroud sta facendo notizia in Italia!

Dopo aver trionfato questo fine settimana sul Bologna con il punteggio di 4-2, il Milan ha vinto martedì con il minor margine di vantaggio, 1-0 contro il Torino. Una vittoria acquisita grazie all’unico gol della partita segnato da Olivier Giroud che oltre a confermare una buona stagione per l’Italia, offre al Milan la leadership in campionato. Una performance che non ha lasciato indifferenti i media nazionali.

Questo incontro è stato giocato su un obiettivo. Il Milan deve aspettare il risultato del Napoli di questo mercoledì prima di cantare vittoria troppo presto, ma la vittoria c’è. I partenopei dopo aver subito il primo pareggio stagionale, le due squadre saranno in parità anche in caso di vittoria per i compagni di squadra di Lorenzo Insigne stasera. Se la festa ha nel complesso è stato dominato dal perdente, il Torino ha chiuso la partita con il possesso palla e alcune grandi occasioni sprecate, resterà il risultato che, ancora una volta, ha fatto crollare il paese ai piedi del campione del mondo francese.

Li fa impazzire tutti

“Milano scappa” titolo la Gazzetta dello Sport insistendo che i rossoneri mettano a grande pressione sui napoletani che fino ad allora era stato abbastanza tranquillo in testa al campionato. “Prova della fuga: Giroud decide” aggiunge il quotidiano in soggezione del francese che illustra questa prima pagina. Ivan Juric, allenatore Torino, tuttavia dichiarato dopo il fischio finale: “E’ stata la nostra migliore partita” confermando il suo dominio, ma anche l’importanza del gol di Giroud che ha salvato la sua gente dalla partita trappola. “Il diavolo soffia e ringrazia i francesi” conclude la Gazzetta, che comincia ad abituarsi elogiare l’attaccante.

“Tiro di Giroud” fa sobriamente la prima pagina di Corriere dello Sport che insiste sul fatto che questo tiro, da distanza ravvicinata davanti alla porta, concesso grazie ad una deviazione di testa su corner, è il momento clou della partita. “Il Milan va avanti” in testa al campionato e tutti gli occhi sono puntati in testa a questo campionato appunto. Particolarmente serrato al vertice, la Serie A vede Napoli e Milan combattono una battaglia spietata, al primo a fallire. “Nona vittoria su dieci per i rossoneri che sperano di fare il primo break. Gli azzurri del Napoli avranno bisogno di un successo contro il Bologna per tornare in vetta”. Vittoria imperativa per loro, senza la quale sarebbero retrocessi al 2° posto in classifica.

Un gol di Giroud e un gol importantissimo in una partita tattica da trovare in un video riassunto.