Galles vs Inghilterra in diretta: notizie sulla squadra di rugby al Campionato di rugby Sei Nazioni 2021, aggiornamenti sui punteggi e partite trasmesse oggi

L’Inghilterra affronterà una partita imperdibile al Campionato Sei Nazioni questo pomeriggio mentre si recherà a Cardiff per affrontare l’ex rivale del Galles.

Dopo aver iniziato un incubo con la sconfitta della Calcutta Cup contro la Scozia nel fine settimana di apertura, gli uomini di Eddie Jones hanno iniziato la loro campagna con una vittoria di routine sull’Italia due settimane fa, ma l’incontro di oggi sarà sicuramente cruciale per le loro speranze di difesa. Il loro titolo.

Jones è stato sorpreso dalla notizia che Courtney Laws sarebbe stata fuori per il resto del torneo a causa di un infortunio al petto, e l’allenatore dell’Inghilterra ha apportato due modifiche alla sua squadra, con Jimmy George e Mark Wilson convocati dal 15esimo inizio.

Il Galles ha vinto le prime due partite contro Scozia e Irlanda, e sa che una vittoria di questo pomeriggio – con una povera italiana che avanza – li metterà in una posizione formidabile, con un potenziale decisivo dall’ultima giornata contro la Francia all’orizzonte.

Segui tutta l’azione con il blog Standard Sport LIVE qui sotto …

La copertura per il rugby viene fornita in collaborazione con QBE, che aiuta le aziende a creare resilienza attraverso la gestione del rischio e l’assicurazione. Per ulteriori informazioni, visitare QBEEUROPE.com

i punti principali

Aggiornamenti in tempo reale

Visualizza gli ultimi aggiornamenti 1614435236

Notizie e roster della nazionale inglese

L’Inghilterra ha apportato due modifiche alla squadra che ha sconfitto l’Italia per 41-18, con Jimmy George che è tornato a prostituirsi e Luke Cowan Dickey ancora una volta dalla panchina.

Courtney Luz è assente dal resto delle squadre del Sei Nazioni a causa di un infortunio al petto che ha subito dopo essere scivolata in allenamento mercoledì, quindi Mark Wilson è di nuovo dal lato cieco.

L’unico altro cambiamento nella squadra di Jones arriva in panchina, con l’adolescente non selezionato George Martin che sostituisce Jack Willis, che potrebbe perdere il resto della stagione con un grave infortunio al ginocchio dopo aver segnato nella sua prima partita del torneo delle Sei Nazioni contro gli Azzurrians. .

Dal quindicesimo: Daly. Watson, Slade, Farrell, May; Ford Youngs; M Funibola, George, Sinclr; Itogi Hill; Wilson, Carey, B Funibola

Alternative: Kwan Dicky, Genji, Stuart, Ewels, Martin, Earl, Robson, Malines

1614434509

Notizie e formazione della squadra del Galles

Liam Williams si riprende perdendo Lee Halfpenny, mentre metà Scarlitz fa oscillare solo Kieran Hardy al suo terzo debutto internazionale al posto dell’infortunato Tomus Williams.

In Peloton, Josh Navidi è in grado di giocare dal lato cieco, quindi Aaron Wainwright cede il passo.

Dal quindicesimo: Williams Reese, Zamet, Nord, J.Davis, Adams; Biggar, Hardy W. Jones, Owens, Francis; Uccello, A. Jones (c); NAVIDI, TIBORICO, VALITO

Alternative: Dee, R Jones, Brown, Hill, Botham, J Davis, Sheedy, HalaHulu

1614433487

Buongiorno e benvenuti alla trasmissione in diretta dell’Evening Standard della partita del Sei Nazioni tra Galles e Inghilterra.

Partenza alle 16:45. L’Inghilterra deve vincere.

Composto ES