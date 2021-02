L’Irlanda esclude la vittoria dell’Italia della sua prima vittoria nel torneo 2021

è essere

Ryland ha dominato l’Italia dall’inizio alla fine vincendo per la terza volta la sua prima partita nel Campionato Sei Nazioni 2021.

Sette tentativi di sei diversi giocatori sono stati una gradita tregua per Andy Farrell dopo un inizio peggiore nella campagna del Sei Nazioni. La serie di sconfitte dell’Italia nella competizione si estende a 30 partite.

Il mediano di volo Paolo Garbisi ha evocato un momento di magia per organizzare un tentativo di consolare Juhan Mayer alla fine del primo tempo e segnare altri cinque punti, ma era una storia molto familiare per i padroni di casa.

Gli uomini di Franco Smith hanno ora guadagnato 139 punti e 19 tentativi nelle tre sconfitte finora.

La vittoria dominante dell’Irlanda sarebbe stata molto più grande se non fosse stato per tre tentativi – segnati da Ian Henderson, Standard e James Lowe – che sono stati respinti.

Gli irlandesi hanno raggiunto lo Stadio Olimpico dopo aver perso le prime due partite nel Campionato Sei Nazioni per la prima volta e aver segnato due tentativi al livello più basso del torneo.

Il capo allenatore Farrell ha apportato sette modifiche alla squadra che è stata battuta da Les Bleus, inclusa la chiamata al capitano Sexton e al vice capitano James Ryan dopo un trauma cranico.

Il rigore di Garpisi al quarto minuto ha dato ai padroni di casa un ottimo inizio, ma è stato rapidamente eliminato con lo stivale di Sexton quando la vita è tornata in Irlanda.

Lock Henderson è stato respinto da quello che sembrava essere uno sforzo infallibile quando il sensale televisivo sentiva di aver perso il controllo della palla prima di mettere a terra, prima che Ringrose approfittasse della pressione costante per sfondare.

Dopo un secondo calcio di rigore di Sexton, Keenan e Connors – che hanno avuto il loro primo processo contro gli italiani a ottobre – hanno ripetuto il trucco per aiutare gli ospiti a rafforzare la presa sulla concorrenza.

Il terzino Keenan è riuscito a rompere la palla con un bel dump dei Rangers per toccare il suolo, e solo cinque minuti dopo una palla veloce ha permesso al compagno Leinster Connors di passare largo a sinistra.

L’Italia è bloccata in una marcia apparentemente eterna senza vittorie nella competizione e fatica a contenere la velocità e l’energia dei suoi avversari.

L’allenatore Smith inizialmente è rimasto con la squadra che ha mostrato momenti promettenti nella sconfitta contro l’Inghilterra a Twickenham, ma ha dovuto cambiare in ritardo a causa di un infortunio al dito di Stephen Farney che ha visto a metà strada Callum Braley.

Il Sudafrica ha ricevuto ancora più ottimismo poco prima del fischio dell’intervallo grazie a Garbisi che ha fornito un trucco accurato e scaricato, consentendo all’ala Mayer di usare il bulldozer lungo il fianco sinistro e quindi aggiungere un passaggio difficile per ridurre il divario a 27-10.

Sexton ha colpito il prato con frustrazione dopo aver accettato il tentativo e il disagio collettivo potrebbe aver spinto l’Irlanda a rispondere rapidamente.

A meno di tre minuti dall’inizio del secondo tempo, Stander era a disposizione per segnare un punto in più per la sua squadra.

La partita si fa sempre più sconnessa e il caso Italia si fa più complicato dal sostituto Gioso Zilucci e dal capitano Luca Piguet, entrambi condannati con una serie di concessioni ai rigori.

Nato in Sudafrica, si ritiene che lo Standard abbia segnato il suo secondo tentativo nel pomeriggio tra i cartellini gialli, ma è stato assolto dopo un esame dopo aver scoperto che Ronan Keeler si era infortunato durante l’imbarco.

Con la vittoria quasi certamente, Farrell ha utilizzato gli ultimi 17 minuti per iniziare il suo debutto a metà Münster in Craig Casey e Leinster ha chiuso Ryan Bird.

L’hijab coraggioso di Casey sembra essere stato premiato con un primo passaggio internazionale, ma si ritiene che un passaggio eccellente a Lowe sia avanzato, lasciando l’Irlanda con un terzo proibito.

Il subentrato Earls ha attraversato a destra per completare la sconfitta all’ultimo minuto, vincendo il punteggio internazionale n. 33 della sua carriera mentre l’Irlanda iniziava la sua campagna con una vittoria attesa sull’avversario più debole del torneo.

Rapporti aggiuntivi dal Syndicate of Journalists.

83min: Questa è la tua parte! Sexton pompa a mano per concludere la giornata.

1614442187

82min: Sexton si converte. Tasso di conversione del 100% per lui oggi.

1614442128

81 minuti: … E questo è tutto! Earls ottiene il sesto posto agli straordinari.

1614441865

77min: Una grande ondata di pressione e presa di potere dall’Italia, ma era inutile mentre si avvicinavano alla linea dei dieci metri.

1614441581

73min: L’Irlanda sta schiumando a metà … e crolla di nuovo. Troppo povero oggi.

1614441263

69min: No non lo è! Vai alla costruzione.

1614441192

Provare!

69min: È il numero SEI! Con Lowe.

1614441039

67min: Sexton non manca.

1614441005

Provare!

66 minuti: Questo è importante! Connors arriva.