Fortnite collabora con Disney + per uno speciale di 24 ore: L’Observateur de Troyes

Epic Games e Disney hanno collaborato per uno speciale accordo di 24 ore in cui hai la possibilità di ottenere 2 mesi di Disney + attraverso È un gioco elettronico. La versione breve dell’accordo è che puoi ottenere un abbonamento di due mesi effettuando qualsiasi acquisto È un gioco elettronico. Per essere chiari, questo dovrebbe essere un acquisto con denaro reale, non V-Bucks. Ciò significa che puoi acquistare le cose più economiche del gioco e ottenere 60 giorni di servizio di streaming. Tuttavia, hai solo fino alla fine della giornata (31 dicembre 2020) per arrivarci. I dettagli completi possono essere trovati qui e abbiamo alcune delle domande più urgenti su questo argomento di seguito.

Gli acquisti con denaro reale includono i V-buck? Sì, acquistando qualsiasi importo di V-Bucks (indipendentemente da come hai acquistato i tuoi V-Bucks, incluso il pagamento con una carta di credito nel gioco o utilizzando la tua carta V-Bucks acquistata in un punto vendita come Target o Wal-) Mart) è un acquisto con denaro reale. Tieni presente che gli acquisti effettuati con V-Bucks non sono idonei. Dove è disponibile questa offerta? Disney + Show È un gioco elettronico Disponibile solo per i giocatori delle seguenti regioni partecipanti: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Tieni presente che i giocatori in Germania hanno diritto solo a un mese di prova Disney +. Posso ricevere più codici Disney + un’offerta se effettuo più acquisti con denaro reale su È un gioco elettronico? Spiacenti, l’offerta è limitata a un codice offerta Disney + per account idoneo È un gioco elettronico . Cosa succede alla fine della promozione Fortnite Disney +? Al termine del periodo di offerta, puoi continuare a usufruire del servizio Disney + come servizio a pagamento. Ti verrà addebitato automaticamente alla tariffa mensile standard per un abbonamento Disney + nel tuo marketplace, a meno che non annulli l’abbonamento, puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.