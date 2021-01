Si possono vedere le 8 isole greche più belle

Spiagge meravigliose, città affascinanti, cibo delizioso e gente cordiale sono la Turchia e le isole greche preferite ogni anno da molti turisti provenienti da tutto il mondo. Alcune delle isole si distinguono per la loro struttura storica, belle spiagge, vita notturna e ambienti sociali. È possibile trovare un’isola per tutti i gusti.

Vacanza romantica, vacanza divertente o semplicemente vacanza rilassante … a voi la scelta. Se lo desideri, puoi anche fare una crociera per visitare insieme diverse isole. Aggiungiamo qui un video per coloro che si chiedono come viaggiare nelle isole greche in crociera.

Il trasporto verso le isole greche diventa ogni giorno più facile. Durante i mesi estivi, ci sono frequenti viaggi alle isole vicine da luoghi come Cesme, Kusadasi e Ayvalık. Le isole di Rodi, Kos, Lesbo, Mes, Chios e Samos sono le isole più famose in quanto offrono visti all’ingresso. Per le isole periferiche, è possibile trasferire un traghetto o utilizzare il volo di ritorno per Atene. Pianifica facilmente la tua vacanza sull’isola greca dei tuoi sogni scegliendo il mezzo di trasporto più adatto al tuo budget e all’isola che desideri visitare. Tutto per visitare le isole greche senza visto È possibile ottenere informazioni dettagliate facendo clic sul testo.

In questo articolo, abbiamo elencato le 8 isole greche più popolari negli ultimi anni. Ecco le isole più belle che si possono visitare e vedere:

1. ΜΚΟΝΟΣ

Mykonos è la prima isola che viene in mente quando si parla di intrattenimento, vita notturna e feste pazze. La vita a Mykonos dura 24 ore al giorno, mentre le feste in spiaggia continuano fino al mattino. L’isola piena di turisti ha molti caffè, ristoranti e luoghi di intrattenimento. A Mykonos, che è particolarmente adatta per le vacanze con gli amici, puoi goderti il ​​bellissimo Mar Egeo durante il giorno e goderti la notte nuotando molto.

Mykonos viene anche chiamata Isola della Libertà perché tutti su quest’isola si rispettano e rispettano le scelte degli altri. Finché non disturbi gli altri, puoi fare quello che vuoi su quest’isola e goderti l’isola liberamente.

Assicurati di guardare il tramonto sui mulini a vento nel centro della città un pomeriggio durante il tuo viaggio a Mykonos. Lo scenario è davvero straordinariamente bello ed è possibile scattare delle bellissime cornici.

2. Santorini

Santorini è famosa per le sue case bianche e le chiese a cupola. C’è un’atmosfera davvero romantica sull’isola, preferita principalmente dagli sposi. Oia e Thera sono le due città più importanti da vedere. Ci sono servizi regolari di autobus tra queste due città e il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora.

Un’altra idea popolare a Santorini sono ovviamente le piscine a sfioro. Quando fai un tuffo nella piscina dell’hotel o nella casa in affitto, l’acqua della piscina si fonde quasi con il Mar Egeo e mostra un’esperienza indimenticabile. Non vogliamo lasciare questa piscina per ore. Allo stesso modo, la cena con una vista simile è una delle attività da non perdere a Santorini.

3. Creta

Creta è la più grande isola greca. Quest’isola è ben nota per i suoi valori storici e la sua storia. Knossos è il palazzo più antico d’Europa e si trova sull’isola di Creta. Molti luoghi storici come il castello cretese e il porto veneziano attirano i turisti. Sfortunatamente, la maggior parte degli edifici storici furono distrutti dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Se gli edifici non fossero stati distrutti durante la guerra, Creta sarebbe probabilmente un museo a cielo aperto oggi, ma lo spirito storico dell’isola può ancora essere sentito mentre camminava per le strade.

4. ΠΑΤΜΟΣ

Patmos è un’isola molto piccola, ma è particolarmente importante per i cristiani. Il Monastero di San Giovanni è considerato un luogo sacro perché si ritiene che parte della Bibbia sia stata scritta qui. Ecco perché i cristiani che visitano la Casa della Vergine ad Efeso vengono sull’isola di Patmos e visitano questo monastero. A parte questo, Patmos è una buona opzione per coloro che vogliono trascorrere una vacanza tranquilla, pacifica e moderata sull’isola lontano dalle folle di turisti.

5. Rodi

Rodi, come Creta, è una delle isole che si distinguono per la sua storia. Il Castello di Cretinia è uno degli edifici più importanti dell’isola. L’intera città antica di Rodi è iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è sotto protezione. Ci sono anche grandi spiagge per coloro che desiderano trascorrere una vacanza al mare a Rodi. Puoi prendere il sole e goderti il ​​mare sulle splendide spiagge come Faliraki, Kalithea, Tampika e Agios Pavlos Beach.

6. ΖΑΚΝΝΤΟΣ

Devi aver già visto le foto di Zante e soprattutto di Navagio Beach sulle piattaforme social. Zante è un’isola delle isole greche, famosa per le sue bellissime baie. Quest’isola non è nell’Egeo come le isole che abbiamo contato finora. Zante si trova nel Mar Ionio tra la Grecia e l’Italia.

7. Otto isole

Chios, la quinta isola più grande della Grecia, è uno dei miei posti preferiti. Quest’isola combina interessanti città storiche con bellissime spiagge. Inoltre, è solo mezz’ora di barca da Izmir Cesme. È famoso per la produzione di una gomma da masticare chiamata Chios. Assicurati di provare alcuni dei prodotti gommosi naturali qui. Sono tutti deliziosi. Lascio qui la piacevole conversazione che abbiamo avuto con la signora Johar, che è sposata con la proprietaria greca dell’hotel in cui abbiamo soggiornato a Chios. Ricorda di tenere a mente i consigli dei turisti locali che i turisti di solito non conoscono.

8. Isola Medelli

Lesbo è la terza isola più grande della Grecia e la città centrale di quest’isola è una città altamente sviluppata. Puoi trovare tutto ciò che stai cercando sull’isola. Poiché l’isola è grande, la distanza tra città e luoghi da visitare è molto ampia. Poiché il trasporto pubblico non è molto avanzato, il modo più comodo per vedere l’isola è noleggiare un’auto. Pertanto, puoi fare tutte le pause per nuotare che desideri nella baia e fare un tour gratuito di Lesbo. Per ulteriori informazioni sull’isola Un’isola greca nel Mar Egeo attende di essere scoperta: Lesbo Puoi leggere l’articolo. Buon viaggio e buone vacanze a tutti! …

