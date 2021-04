Foot – Italia – Juventus – Andrea Pirlo al corrente dell’incontro tra Agnelli, presidente della Juventus, e Massimiliano Allegri

Italia – Palermo

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha detto di essere stato avvertito personalmente dal presidente Andrea Agnelli che incontrerà Massimiliano Allegri, libero da ogni contratto.

Non è passato inosservato in Italia l’incontro tra Andrea Allegri, presidente della Juventus Torino, e Massimiliano Allegri, ex allenatore del club attualmente libero da ogni contratto. Alla vigilia dello choc contro il Napoli, Andrea Pirlo, attuale tecnico della Juve, ha voluto però rispondere alle indiscrezioni su questo argomento. Ha detto di essere stato informato prima di questo incontro. ” Accanto al calcio, le amicizie rimangono e questo è normale “, Lui ha spiegato. Il tattico italiano ha rassicurato anche sui suoi rapporti con il presidente: “ Sono in contatto quotidiano con lui, ci diciamo sempre cosa sta succedendo. Ho la sua fiducia, il che mi dà grande tranquillità. “

“Starà a me assicurarmi di poter allenare ancora la Juventus il prossimo anno”

Nonostante ciò, Andrea Pirlo ha comunque indicato di essere consapevole che i risultati della Juventus potrebbero mettere in pericolo la sua posizione. ” È normale che i risultati influiscano sul lavoro degli allenatori, starà a me assicurarmi di poter essere ancora l’allenatore della Juventus il prossimo anno. “, ha dichiarato. Eliminata agli ottavi di Champions League, la Juventus occupa solo il quarto posto in Serie A prima di questo shock contro il Napoli.

