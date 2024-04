Fan Bingbing fa un'apparizione a sorpresa su un tuk-tuk a Bangkok, partecipando alla parata di Songkran di 4 ore.

Le persone che hanno partecipato alla parata del Songkran a Bangkok ieri (11 aprile) erano fuori per divertirsi.

Attrice cinese Fan Bingbing Ha fatto un'apparizione a sorpresa come ospite dell'Autorità per il Turismo della Thailandia, partecipando ad una processione di quasi quattro ore per la città.

A bordo di un tuk-tuk verde, Ping Ping è stata una visione quando ha indossato un costume tradizionale tailandese del marchio di moda Lantern Couture con sede a Bangkok, mentre salutava e si inchinava ai fan urlanti.

Tuttavia, alcuni hanno notato che anche l'attrice non sopportava l'umidità ed è stata vista accarezzarle costantemente il viso con dei fazzoletti.

L'aggiunta di Bingbing allo spettacolo ha portato molti a elogiare l'organizzatore dell'evento per aver portato una celebrità così importante a Bangkok, anche se alcuni… I netizen sono rimasti meno colpiti.

Alcuni si sono lamentati del fatto che i tuk-tuk che trasportavano Ping Ping tra la folla “sembravano scadenti e deboli” rispetto ad altre carrozze più appariscenti.

Due partecipanti allo spettacolo hanno anche riferito che durante l'evento è stata vista una perdita abbondante di olio dall'auto.

Altri hanno anche accusato gli organizzatori di “bullismo” nei confronti della star cinese.

“Fan Bingbing è un'ambasciatrice culturale che attira i cinesi in Thailandia, ma non aveva un bell'aspetto [in the parade] Come fa nel suo paese”, ha commentato un netizen.

Un altro ha addirittura criticato la squadra di Bingbing per averle permesso di partecipare allo spettacolo che “non si adatta alla sua affascinante personalità”.

“Hanno pagato Bing Bing abbastanza? È straziante vedere il suo bisogno di lavorare così duramente,” ha aggiunto il netizen.

Oltre allo spettacolo, Bingbing è stato visto anche indossare un costume tradizionale cinese blu mentre visitava diverse attrazioni tailandesi come il Grande Palazzo Reale.









