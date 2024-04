“Dopo un anno nel Regno Unito, ho comprato un laptop, un iPhone e un'auto”: un uomo laborioso condivide la sua esperienza

Un uomo nigeriano che vive nel Regno Unito ha condiviso online il suo viaggio di trasformazione durato un anno, che ha avuto rapidamente risonanza presso un vasto pubblico

Ha raccontato la sua graduale ascesa da umili origini a migliori opportunità di lavoro, guadagnando infine abbastanza per dedicarsi ad oggetti desiderabili come un iPhone.

A testimonianza del suo duro lavoro e del suo adattamento, alla fine del primo anno aveva acquistato un'auto e un laptop, a simboleggiare il fruttuoso culmine dei suoi sforzi.

In un video ampiamente visto, ha spiegato in dettaglio come ha progredito a un ritmo modesto, come è passato a migliorare le opportunità di lavoro e come ha gradualmente aumentato i suoi guadagni per poter acquistare beni di lusso come un iPhone e vari altri beni.

Ha anche raccontato le sfide che deve affrontare. Fonte immagine: @adedoyyin

Fonte: contenuti generati dagli utenti

La sua perseveranza ha dato i suoi frutti, poiché alla fine ha ricevuto un'auto e un laptop, a dimostrazione del valore del suo impegno durato un anno, ha condiviso. @adedoyyin.

Guarda il video Qui:

YEN.com.gh Ha compilato alcune delle reazioni di seguito:

Olori ha detto:

“Il tuo tesoro di un anno.”

Boat8383 ha scritto:

“Eri ricco. Un anno e sei in tournée.”

Omis Kafi ha commentato:

“Congratulazioni, traggo beneficio dalla tua grazia.”

Labarbot:

“Non potevi mangiare il cibo perché conteneva pepe. Io: chi ha preparato il cibo?

Moda JK:

“Congratulazioni, più grazia.”

Adedolapo:

“Ti ho seguito di nuovo grazie a questo video un giorno otterrò il mio certificato di viaggio, lascia che A. Adedoyin sia il tuo Adedolapo.

Demi erbe

“Il mio consiglio è di non sposarti, amore mio.”

Ricchezza 83838:

“Per favore, come hai superato la reazione meteorologica sulla tua pelle?”

Utente @EbyNwakaire:

“Congratulazioni.. mi piacerebbe fare il master all’estero dopo l’ascetismo, quindi aiutami, Dio.”

ST:

“Congratulazioni. Un giorno anch’io andrò al martirio. Amen”.

promemoria:

“Guarda dentro UKu, prendi tutti i soldi che hai usato per fare tutte queste cose.”

Una donna viene avvelenata dopo aver invitato le sue amiche all'inaugurazione del suo salone di lusso

in precedenza, YEN.com.gh Ho scritto di una donna straordinaria che è morta dopo aver portato diversi conoscenti all'inaugurazione della sua nuova, elegante attività di bellezza.

La laboriosa lavoratrice sembrava felice e rilassata mentre stappava lo champagne per festeggiare con i suoi amici. Alcune persone hanno lasciato commenti sui social media riguardo al popolare video su X.

fonte: legittimo.ng