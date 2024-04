Gli amanti dei panda chiedono il ritorno di Fu Bao in Corea

Scritto da Jun Ji Hee

L'amministrazione della città di Seoul ha ricevuto circa 10 petizioni da parte di cittadini che chiedono che il panda gigante Fu Bao venga restituito alla Corea da quando è stato inviato in Cina all'inizio di questo mese.

La maggior parte dei firmatari ha suggerito che l'amministrazione cittadina trovi il modo di portare Fu Bao al Seoul Grand Park, lo zoo gestito dalla città situato a Gwacheon, nella provincia di Gyeonggi, e ospitarlo lì. I suggerimenti includono che il governo della città finanzi l’affitto di Fu Bao dalla Cina.

Ma c'era molto scetticismo, poiché gli obiettori sostenevano che una tale misura avrebbe richiesto un budget enorme e che i firmatari non avevano mostrato sufficiente preoccupazione per il benessere di Fu Bao nel formulare i suggerimenti.

Fu Bao è il primo panda gigante nato in Corea. È nata nel 2020 da due genitori panda, Ai Bao e Lu Bao, inviati dal presidente cinese Xi Jinping nel 2016 come simbolo di amicizia tra Seoul e Pechino.

Il panda gigante preferito della Corea è nato a Everland, il parco a tema più grande del paese, gestito da Samsung C&T, e ha vissuto lì fino a quando non è stato trasferito in Cina il 3 aprile in conformità con la Convenzione sulle specie minacciate di estinzione, che protegge i panda prestati alla Cina e la loro prole. Devono essere restituiti prima dei quattro anni.

Le controversie sono iniziate l'8 aprile dopo che un cittadino di nome Kim ha scritto dell'idea che la città di Seoul pagasse un canone di locazione per il ritorno di Fu Bao su Sangsangdaero Seoul, una piattaforma online in cui i cittadini possono presentare suggerimenti al governo della città.

“Chiedo al governo della città di consentire ai cittadini e ai turisti cinesi di vedere Fu Bao al Seoul Grand Park per scambiare amicizia”, ​​ha scritto Kim.

Il governo della città è obbligato a rilasciare una dichiarazione ufficiale sulla petizione se 50 o più persone la sostengono entro un mese.

Poiché il post di Kim ha ricevuto più di 1.100 clic a sostegno della proposta a partire da lunedì, il Grand Park di Seoul ha dichiarato che sta preparando una risposta ufficiale.

Un funzionario del Seoul Grand Park ha dichiarato: “Il prestito di Fu Bao sarà possibile solo dopo l’approvazione del governo cinese”. “Anche se approvato, il prestito richiederà un budget enorme”.

Altre petizioni portavano proposte simili, ma allo stesso tempo queste petizioni sollevavano critiche e obiezioni.

Sabato, un cittadino di cognome Li ha denunciato le proposte di restituire Fu Bao e di metterle in mostra al pubblico, definendole maltrattamenti sugli animali.

“Fu Pao ha il diritto di incrociarsi e di godere di vaste risorse naturali. Restituirle alla Corea equivale ad un abuso sugli animali”, ha scritto Lee.

“Inoltre, resta la domanda su chi si farà carico delle centinaia di milioni di won necessari per il prestito del panda gigante”.