Euro 2020 – Mancini: giocare senza tifosi è ingiusto Sport

Euro 2020 – Mancini: giocare senza tifosi è ingiusto

Le dichiarazioni di Enrique hanno la stessa onda. Le regole applicate in Inghilterra ai viaggiatori rendono quasi vietata la presenza di tifosi provenienti da altri paesi.

Correndo le sue semifinali Euro 2020, Senza i tifosi italiani e spagnoli presenti, è “ingiusto”, come ha spiegato tradizionalmente l’allenatore della squadra “Squandra azura”, Roberto Mancini.

“È molto ingiusto se voglio essere completamente onesto. Preferiamo giocare davanti a un pubblico piuttosto che a poche persone. Questa è l’essenza del calcio e dello sport, ma è molto ingiusto non avere metà dello stadio pieno di Tifosi italiani e l’altra metà piena di spagnoli”.Un tecnico esperto ha commentato.

Sulla stessa linea, il suo omologo spagnolo ha detto, Luis Enrique «È una situazione strana. Certo, vorrei avere più spagnoli e italiani in tribuna rispetto agli inglesi. “Ma queste sono cose che non posso controllare.”

Circa 60.000 fan parteciperanno sia alle semifinali che alla finale, che si terrà a Wembley. Tuttavia, è quasi impossibile per qualsiasi fan vivere lì Italia, in Spagna o in Danimarca. Questo perché le misure restrittive in vigore in Inghilterra contro il Covid-19 richiedono una quarantena da cinque a dieci giorni all’arrivo, obbligando ogni tifoso a recarsi a Londra almeno cinque giorni prima della partita.

spagnolo Le federazioni italiana e italiana hanno ribadito queste regole in vari comunicati nei giorni scorsi, invitando i propri cittadini che vivono nel Regno Unito e in Irlanda – e che non sono soggetti a queste restrizioni – a recarsi a Wembley.

Sono stati messi a disposizione dei tifosi italiani circa 6.400 biglietti Secondo la Federazione italiana, che vive in questa zona, mentre la Federazione spagnola, attraverso la campagna intitolata “Abbiamo bisogno di te”, ha cercato di mobilitare le masse dei “Roha”.

