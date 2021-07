Parigi ha annunciato Hakimi

Era previsto e ufficialmente completato. Ashraf Hakimi Ha superato le visite mediche e lo ha ingaggiato ed ora è ufficialmente un giocatore a Parigi. Il 22enne terzino destro sarà re di Parigi fino al 2026, con la capitale che pagherà all’Inter 60 milioni di euro. Il giovane difensore marocchino a questa età è riuscito a vestire la maglia di Real Madrid, Dortmund, Inter e ora Parigi. L’anno scorso ha disputato una stagione fantastica, segnando sette gol e 10 assist in 37 partite nel suo primo anno in Serie A ed è stato uno dei principali campioni del ritorno dei nerazzurri ai vertici del torneo.

Fonte: www.gazzetta.gr

