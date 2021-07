Euro 2020: spagnoli, italiani e danesi non possono raggiungere le semifinali della loro vita

Italia, Spagna e Danimarca hanno vinto il biglietto per la qualificazione alle semifinali del Campionato Europeo. Ma per i loro tifosi, un biglietto per Wembley rimarrà solo un souvenir, nel caso in cui la loro squadra non si qualificasse per la finale.

quando Inghilterra Annunciando il mantenimento delle semifinali e delle finali per quest’anno Euro, che a causa… del trasferimento dei vip e della quasi quarantena a Budapest, ha confermato l’aumento delle presenze massime 60-65.000. Il numero che costituisce il più grande evento sportivo con persone presenti dall’inizio della pandemia in Isola.

Quale migliore auspicio allora nero A partire dal Gareth Southgate E i loro fanatici sostenitori, che sperano di vedere dalla loro terra natale, dal tempio del calcio inglese, l’azione di “Homecoming” prendere vita.

Tuttavia, per quanto riguarda i suoi amici Inghilterra Preparati per la finestra venduta vs Danimarca, I loro amici scandinavi, così come il loro Spagna Quale Italia Nella prima semifinale (6/7, 22:00), devono fare i conti con lo scenario che perderanno il big match. Anche se si recano nella capitale inglese, il protocollo è così severo che possono essere solo – nella migliore delle ipotesi – alla Grand Final. Se, naturalmente, la loro squadra riesce a qualificarsi.

La quarantena obbligatoria di 10 giorni imposta ai viaggiatori di questi tre stati rende impossibile per i fan assistere alle semifinali del 6 o 7 luglio.

Non si poteva fare diversamente, visto che i quarti di finale si svolgevano il secondo e il terzo del mese. Comprensibilmente, la matematica non funziona. Quindi, secondo il protocollo in Inghilterra, solo UEFA Avrebbero potuto trovare una soluzione, con un programma alternativo o un posto alternativo per le semifinali.

Cosa prevede il protocollo

entrambi Spagna (tranne le Isole Baleari) e Danimarca con il ItaliaFa parte della Lista Rossa della Gran Bretagna per i voli dall’estero. Cosa significa questo; Per raggiungere tutti i viaggiatori InghilterraIndipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati o meno, devono partecipare test negativo Gli è consentito entrare e poi entrare in una quarantena obbligatoria di 10 giorni, a condizione che non venga violato l’obbligo di sottoporre un nuovo test al secondo e all’ottavo giorno. Allo stesso tempo, per l’ingresso allo stadio, è richiesto un test negativo da effettuare entro 48 ore prima dell’apertura delle porte.

Il protocollo prevede la riduzione della quarantena a cinque giorni, se e solo se il viaggiatore presenta un test molecolare negativo (PCR), che deve essere programmato prima della partenza. Come si capisce, le questioni procedurali si moltiplicano anche per chi ha… intuito e reazioni immediate, chiudendo i biglietti per l’Inghilterra e Wembley prima ancora che la loro squadra si qualificasse per le semifinali.

Attenzione fan! Per entrare 🇬🇧 e guardare le partite #EURO2020 Devi aver seguito i rigidi protocolli qui descritti:https://t.co/0zlwY9VdZa – Sono arrivato 🇬🇧 11 giorni prima della partita

Sono stati in quarantena per 10 giorni

Prova il secondo e l’ottavo giorno – Ambasciata di Spagna nel Regno Unito (EmbSpainUK) 4 luglio 2021

Secondo il ministro della Cultura e dello Sport della Gran Bretagna, le multe per i negazionisti della quarantena ammontano a 11650 EUR.

Residenti permanenti “alleati” in Inghilterra, l’ultima speranza

Semifinali con 60mila likeQuindi, la domanda che sarà di poche centinaia sarà … gli intransigenti di tutti e tre i paesi che saranno in Inghilterra e passeranno la quarantena in tempo. Allora cosa resta a Spagna, Italia e Danimarca per non combattere senza i preziosi 12 al loro fianco?

i loro cittadini che vivono stabilmente in Gran Bretagna. E nel suo caso DanimarcaL’ambasciata ha concordato con il Ministero e la Federcalcio di concederlo 5000 biglietti per i danesi residenti nel paese, il cui totale è stimato in circa 30.000.

Allo stesso modo, daranno i loro colori agli spalti e ai loro amici Azzurro Basato su Forias Rochas. Ciò significa che in uno stadio con un limite di affluenza di 60.000 persone, i tifosi di entrambe le squadre che sono direttamente interessati probabilmente non passeranno. 5.000.

Per la finale, i margini di tempo sono più flessibili (13 luglio), solo se i tifosi prenotano insieme i biglietti per la semifinale e la finale. Il che significa che saranno in aria. Nel caso in cui la propria squadra venga eliminata, l’associazione calcistica di ciascun paese rimborserà i soldi del biglietto, come nel caso di Danimarca garantire 1000 biglietti. Tuttavia, quei fan che cercano di viaggiare da soli, al di fuori del gruppo di ogni sindacato, corrono il rischio diretto di perdere soldi e tempo per assolutamente nulla.

Questi dati segnano il culmine della celebrazione del calcio europeo. A seguito del Covid-19, della complessa conformazione di 11 paesi e soprattutto del piano che hanno preparato UEFA. Il “pallone” di tutta la tribuna è in mano esclusivamente ai tifosi inglesi e… 2.500 VIP. Un vantaggio così forte per tre neriChi reclamerà per primo? Euro della loro storia nelle migliori condizioni.