Euro 2020-2021: Eriksen crolla in campo, le sue condizioni sono stabili…

Christian Eriksen, svenuto oggi durante la partita di campionato europeo tra la nazionale danese e la Finlandia al Riggs Hospital di Copenhagen, Euro 2021-2021. In effetti, i media stranieri lo trasmettono Eriksen ha parlato con i suoi compagni di squadra della Danimarca da un letto d’ospedale prima della ripresa della partita contro la Finlandia.

Il padre di 29 anni è in cura al Rigks Hospital di Copenhagen. C’è ottimismo sulla traiettoria della sua salute, ma le prossime ore saranno decisive. Il tecnico dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato a Sky Sport di essere “moderatamente ottimista”.

Il Christian Eriksen È caduto a terra durante il combattimento e ha perso conoscenza. Lo staff medico è entrato nello stadio e gli ha praticato la respirazione artificiale per tenerlo in vita.

La partita è stata interrotta al 42° minuto dopo l’improvvisa caduta del campionato internazionale danese E per almeno 15 minuti ha prestato i primi soccorsi per non perdere la vita, mentre usava il defibrillatore. I giocatori di entrambe le squadre sono scoppiati in lacrime, mentre gli spalti si bloccavano.

Il nazionale finlandese è entrato negli spogliatoi e, dopo circa 15 minuti e con uno scudo umano, i suoi compagni di nazionale, Eriksen ha lasciato il campo in barella. La partita è stata definitivamente sospesa, come si legge sul sito della UEFA.

“Il giocatore è stato portato in ospedale e la situazione si è stabilizzata”, ha detto la UEFA. Mentre Reuters ha pubblicato in precedenza una foto del 29enne che l’ha scattata dopo averlo recuperato? i suoi sensi.

La notizia è stata confermata dalla Federcalcio danese, che ha annunciato che il 29enne è vivo e in condizioni stabili.

