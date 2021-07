Euro 2020: Gran Finale Italia-Inghilterra su ANT1 Sport

Euro 2020: Gran Finale Italia – Inghilterra su ANT1

Leggimi… Il tuo browser non supporta il componente audio.

Festa del calcio su ANT1, la più grande celebrazione del calcio europeo.

È il momento della grande finale di Euro 2020! Italia e Inghilterra Incroceranno le spade stasera (22:00) a Wembley, nel match finale che sarà trasmesso in diretta da ANT1 e dovrebbe regalare grandi emozioni.

Le sue due migliori squadre Euro 2020 Guarda determinato a conquistare la vetta d’Europa! Chi solleverà la tazza pesante? La “Squadra Azzurri” affronterà in casa i “Tre Leoni”, nella clamorosa finale del miglior torneo internazionale di sempre, con 140 gol in 50 partite!

Italia Giorgio Chiellini Correrà per la quarta volta in una finale e vuole essere incoronato campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia dopo il 1968. Harry Kane Inghilterra, Nella sua prima apparizione nella finale della Coppa delle Nazioni europee, aspira a sollevare il primo trofeo a casa sua.

“EUROSHOW” inizierà alle 21:00: Il Gregoris Papavasiliou e George Llores Nel pre-partita commenterà tutto sulla Grand Final e la cerimonia di chiusura della migliore organizzazione calcistica europea e analizzerà la strategia di Roberto Mancini e Gareth Southgate con Elias Flachus e Antonis Karptopoulos. Saranno collegati a Londra e al giornalista ANT1 Alexandros Triga Scopri le ultime notizie sulla squadra.

Alle 22:00, Elias Vlachos e Antonis Karpitopoulos trasmetteranno la Grand Final e assegneranno il trofeo. Sul set di “EUROSHOW”, quattro giornalisti e illustri ospiti commenteranno tutti i dettagli del match.

Italia-Inghilterra, domenica 11 luglio su ANT1 nella Grand Final di Euro 2020.

Non perdere un momento!

le notizie di oggi: