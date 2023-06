Esplosione a Parigi: più di 20 persone sono rimaste ferite in un’esplosione

Per riprodurre questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser

L’esplosione è avvenuta in un edificio che ospita una scuola di design e la sede del sistema scolastico cattolico, in avenue Saint-Jacques nel quinto arrondissement della capitale francese.

Tuttavia, le autorità hanno affermato che la causa dell’esplosione non è stata ancora determinata.

L’area in cui è avvenuta l’esplosione si estende a sud del Quartiere Latino nel quartiere della Rive Gauche di Parigi, frequentato da turisti e frequentato da studenti.

Uno studente dell’Ecole des Mines in rue Saint-Michel ha raccontato a Le Parisien: “Ero davanti a Val de Grâce, ho sentito un botto fortissimo e ho visto una palla di fuoco alta 20 o 30 metri”.

Un altro testimone, Antoine Prochot, ha detto alla BBC che era in casa quando ha sentito un “big bang”.

