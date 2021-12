Educazione alla lavatrice per iPhone 丨 Backup per iPhone + spiegazione dettagliata della lavatrice

Wang Lihum viene smascherato dalla storia oscura del reclutamento di prostitute della sua ex moglie Li Liangli, e la sua carriera è completamente spazzata via. Alcuni netizen hanno analizzato attentamente il Weibo dei due e hanno sottolineato che il motivo per cui Li Lianglei aveva prove solide era tutto perché Wang Leehom ha passato il vecchio telefono alla sua ex moglie quando ha sostituito il nuovo iPhone! Il telefono cellulare registra molti dati personali importanti. Anche se tua moglie non ruba, dovresti prestare attenzione alla tua privacy.L’autore elencherà i metodi di backup per pulire iPhone e il vecchio iPhone in dettaglio di seguito. Gli utenti iPhone ricordano di aggiungere questo articolo ai segnalibri. Segui i passaggi per lavare il dispositivo quando sostituisci quello nuovo!

Passaggio 1: esegui il backup del tuo vecchio iPhone

Gli utenti iPhone possono utilizzare iCloud per il backup o utilizzare un computer per il backup, ma se le foto, i video, i record e altri dati di cui è necessario eseguire il backup superano la capacità gratuita di iCloud, l’utente deve pagare per il backup di iCloud.

Come eseguire il backup su iCloud

Connetti il ​​dispositivo a una rete Wi-Fi Vai su “Impostazioni”> [你的名稱], quindi tocca iCloud Fare clic su “Backup iCloud” Fai clic su “Esegui backup adesso” per mantenere una connessione Wi-Fi durante il processo di backup

Come eseguire il backup del PC Windows

Apri iTunes su PC Windows Collega il dispositivo al computer tramite un cavo USB Se ti viene chiesto di inserire la password del tuo dispositivo o “Trust This Computer”, segui le istruzioni sullo schermo Seleziona il dispositivo in iTunes Fare clic su “Riepilogo” Se desideri archiviare i dati della cronologia di salute e fitness sul tuo dispositivo o Apple Watch, o per assicurarti che altri non possano ripristinare facilmente il tuo vecchio dispositivo, devi crittografare il backup. Seleziona la casella di controllo Cripta backup locale e crea una password alta sicurezza Fai clic su “Esegui backup adesso”

Se il backup è crittografato, quando si ripristina il backup del computer su un nuovo iPhone, il sistema chiederà all’utente di inserire una password per aumentare la sicurezza.

Metodo di backup per Mac

Gli utenti Mac possono eseguire il backup di iPhone tramite Finder o iTunes. I passaggi per un backup del Mac sono gli stessi di quelli per un PC. Lo stesso è collegare l’iPhone al computer, aprire Finder o iTunes, selezionare il dispositivo e fare clic su “Esegui backup ora”.

Passaggio 2: rimuovere i dati personali dal vecchio dispositivo

Se il tuo Apple Watch è già associato al tuo iPhone, dovrai disaccoppiare il tuo Apple Watch. Esci da iCloud, iTunes e App Store. Per gli utenti che utilizzano iOS 10.3 o versioni successive, fare clic su “Impostazioni”> [你的名稱]. Scorri verso il basso e tocca Esci. Inserisci la password dell’ID Apple e fai clic su Chiudi. Per gli utenti che utilizzano iOS 10.2 o versioni precedenti, fare clic su “Impostazioni” > “iCloud” > “Esci”. [裝置] Elimina” e inserisci la password del tuo ID Apple. Quindi vai su “Impostazioni” > “iTunes e App Store” > “ID Apple” > “Esci”. Se vuoi passare a un telefono non Apple, devi annullare la registrazione di iMessage. Torna alle Impostazioni, quindi tocca Generali > Sposta o Ripristina [裝置]”>”Cancella tutto il contenuto e le impostazioni”. Se attivi “Trova il mio .” [裝置]Potrebbe essere necessario inserire il tuo ID Apple e la password.Se il tuo dispositivo utilizza una eSIM, seleziona l’opzione appropriata quando il sistema richiede di cancellare il dispositivo e il profilo eSIM. Se il sistema ti chiede di fornire una password del dispositivo o una password per limitare la funzione, inserisci la password. Quindi fai clic su “Cancella [裝置]io Per sapere come trasferire il servizio al nuovo proprietario, contatta il tuo gestore di rete. Se il tuo dispositivo non utilizza una carta SIM, puoi contattare il tuo gestore di rete per scoprire come trasferire il servizio al nuovo proprietario. Rimuovi il vecchio dispositivo dall’elenco dei dispositivi attendibili.

