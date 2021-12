L’aggiornamento di dicembre 2021 di OnePlus è ora disponibile su questi dispositivi

OnePlus promette di fornire aggiornamenti di sistema regolari a un’ampia gamma di smartphone per almeno due anni e in alcuni casi anche di più per l’ammiraglia, quindi vediamo come gestiscono l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021.

Aggiornamento di sicurezza di dicembre 2021 di OnePlus: novità?

Google ha aggiunto la patch di sicurezza di dicembre come secondo aggiornamento post-Android 12 per tutti i dispositivi Pixel idonei, ma come al solito, Samsung è stata in realtà la prima a rilasciare l’ultima patch di sicurezza per la popolarissima serie Galaxy in fine novembre – che è molto impressionante ma alla pari per il corso a questo punto nel 2021.

È difficile negare che OnePlus stia ricominciando a rallentare, il che è deludente poiché la società ha svolto un buon lavoro negli ultimi mesi aggiornando i telefoni attuali e precedenti. La patch di sicurezza di dicembre 2021 non è arrivata sui dispositivi OnePlus fino a 25 giorni dopo I dispositivi Samsung stanno iniziando a vedere la patch. Anche se questo è scioccante, non sorprende che molti dispositivi OnePlus abbiano un programma di aggiornamento bimestrale, quindi potresti chiederti se il tuo dispositivo è impostato per l’aggiornamento questa volta.

Questo è degno di nota in quanto arriva anche perché la precedente patch di novembre è stata ampiamente implementata Ampia gamma di dispositivi OnePlus. È difficile non rimanere delusi, soprattutto perché crea divisioni L’aggiornamento ad Android 12 è disponibile solo per l’attuale serie di punta OnePlus 9. Quindi, la patch di sicurezza di dicembre 2021 sta iniziando a colpire un piccolo gruppo di dispositivi OnePlus che non ha ricevuto l’aggiornamento di novembre. Questo precedente aggiornamento è stato incrementale in quanto ha portato Android 12 sulla serie OnePlus 9, ma ha aggiunto piccole modifiche a tutti gli altri che lo hanno ricevuto.

Se Android 12 sarà disponibile nelle prossime settimane, speriamo che la versione includa l’ultima patch di sicurezza in quel momento. Guardando il record recente, sfortunatamente, chiunque può indovinare a questo punto.

Dispositivi OnePlus con aggiornamento di dicembre 2021





OnePlus 8 serie

Dopo aver saltato la patch di novembre 2021, OnePlus 8 e 8 Pro sono ora in fila per ricevere l’ultima patch di sicurezza di dicembre 2021. OxygenOS 11.0.1.10 è ora disponibile Per il precedente duo di punta, ma questo non include OnePlus 8T, almeno a questo punto. Il registro delle modifiche risolve anche alcuni problemi riscontrati dai proprietari con l’Assistente Google, Google Pay e persino gli arresti anomali di WhatsApp.

Serie OnePlus 7/7T

Le serie OnePlus 7 e 7T sono state effettivamente le prime ad essere aggiornate all’ultima versione il 24 dicembre. OxygenOS 11.0.5.1 è stato rilasciato costantemente da allora e include una serie di correzioni software, inclusa la risoluzione di un problema che impediva ad alcuni utenti di inviare e ricevere file multimediali utilizzando WhatsApp Messenger. Include anche la patch di sicurezza di dicembre 2021 per i migliori dispositivi OnePlus del 2019.

Serie OnePlus Nord

Nonostante sia stato aggiornato con la patch di sicurezza di novembre 2021 solo poche settimane fa, OnePlus Nord 2 ha ricevuto patch consecutive in mesi consecutivi. Questo non è senza precedenti, ma è molto raro data la cronologia degli aggiornamenti di OnePlus negli ultimi anni. OxygenOS A.15 confermata sui forum ufficiali di OnePlus L’aggiornamento OTA include una serie di modifiche e alcune ottimizzazioni del dispositivo. Fornisce correzioni per AI Video Enhancement e migliora la connettività Bluetooth insieme alla patch di sicurezza di dicembre 2021.

I dispositivi stanno ancora aspettando la patch di dicembre

Mentre vediamo un gruppo molto piccolo di dispositivi ottenere l’ultima patch, un gruppo più ampio di dispositivi OnePlus sta ancora lavorando alle vecchie patch di sicurezza di novembre e ottobre 2021, tutte note. Non siamo del tutto sicuri se o quando saremo in grado di vedere l’hardware aggiornato, ma speriamo che venga patchato presto.

OnePlus serie 9 OnePlus 9 (patch di novembre 2021) OnePlus 9 Pro (patch di novembre 2021) OnePlus 9R (patch di novembre 2021)

OnePlus 8 serie OnePlus 8 (patch di ottobre 2021) OnePlus 8 Pro (patch di ottobre 2021) OnePlus 8T (patch di ottobre 2021)

OnePlus serie 6 OnePlus 6 (patch di novembre 2021) OnePlus 6T (patch di novembre 2021)

Serie OnePlus Nord OnePlus Nord (patch di novembre 2021) OnePlus Nord CE (patch di novembre 2021) OnePlus Nord 2 (patch di novembre 2021) OnePlus Nord N10 5G (patch di novembre 2021) OnePlus Nord N100 (Patch di settembre 2021) OnePlus Nord N200 5G (patch di novembre 2021)



Come posso ottenere la patch di sicurezza di dicembre 2021 sul mio dispositivo OnePlus?

OnePlus ha l’abitudine di distribuire gli aggiornamenti ai dispositivi in ​​modo graduale. Ciò significa che il rilascio iniziale e la successiva conferma sui forum di OnePlus non indicano sempre quando sarai in grado di ottenere il file OTA e aggiornare/patchare il tuo dispositivo.

Il nostro consiglio è di utilizzare un’app di terze parti per aggiornamenti tempestivi. Corsa comunitaria rinfrescante di ossigeno Ti consente di caricare i file .zip per l’aggiornamento ufficiale non appena vengono resi disponibili pubblicamente. Sebbene ciò ti assicuri di ricevere subito gli aggiornamenti, se riscontri problemi, potresti dover eseguire il downgrade. Ciò potrebbe richiedere un ripristino del dispositivo se i problemi sono gravi.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 27 dicembre ed è stato aggiornato il 28 dicembre.

FTC: Usiamo i link di affiliazione per guadagnare. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Google su YouTube per ulteriori notizie: