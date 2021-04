EA ha in programma come estorcere più soldi ai giocatori di FIFA

EA non è più soddisfatta di acquistare un nuovo gioco FIFA una volta all’anno e vuole spingerti ai giochi online, in modo che tu possa acquistare il maggior numero di componenti aggiuntivi possibile.

FIFA è uno dei giochi più popolari al mondo, che vende decine di milioni di copie ogni anno – Anche se non riscrive molto tra le versioni. Ma anche questo non sembra abbastanza per lo sviluppatore del gioco, Electronic Arts, che vuole – secondo i rapporti – giocare alla versione online del gioco, in modo da poter spendere più soldi.

Ha fatto di tutto per spingere la modalità online

Rivelata la rete CBC canadese Nel campo della ricerca I numerosi documenti interni sul suo sito web EA, secondo i quali la società non considera più la vendita di FIFA, su cui lavora ogni anno, ma vuole spingere i giocatori di FUT – o FIFA Ultimate Team – nella modalità di gioco online, dove, guarda caso, i giocatori possono Spendi soldi veri in Loot Box.

Il Loot Box o Loot Box consente ai giocatori che giocano online di godere di vari vantaggi rispetto ai giocatori che non hanno sbloccato i loro portafogli con armi potenziate, equipaggiamento protettivo speciale o personaggi o abiti speciali.

Ad esempio, i loot box FIFA contengono giocatori che puoi aggiungere alla tua squadra online: più soldi spendi, più puoi migliorare la tua squadra e amplificare le tasche di EA. Ovviamente tutto è casuale quindi se i tuoi occhi sono puntati su un giocatore in particolare dovrai spendere quello che ti permette il tuo portafoglio per provare a ottenerlo.

Nei documenti ottenuti da CBC, si può vedere che EA sta posizionando FUT in termini di strategia di marketing. “FUT è la pietra angolare e stiamo facendo tutto il possibile per portare i giocatori lì”, leggi uno dei due documenti presentati insieme e sembra che siano presi da una presentazione interna. Il secondo documento, intitolato “All the Way to FUT”, elenca i diversi modi in cui EA ha pianificato di aumentare il numero di giocatori nella modalità di gioco che metterebbero più soldi nelle loro tasche.





EA rappresenta il ritorno delle partite di calcio con i fan negli stadi come catalizzatore per la loro strategia di marketing aggressiva per mettere un sacco di soldi nelle loro tasche. I documenti ottenuti da CBC indicano che dalla scorsa estate (giugno-luglio) la FIFA ha circa 5,3 milioni di giocatori attivi ogni giorno, mentre FUT ha circa 3 milioni di giocatori attivi ogni giorno.













È importante notare che è possibile guadagnare anche monete con le quali è possibile acquistare Loot Box nel gioco, ma un rapporto CBC mostra che una fonte nel settore dei giochi ha fornito loro un altro documento in cui l’EA si riferisce a queste monete come a ” macinare monete – cioè, dovrai “macinare” per ore. Ore di gioco per ottenerne un po ‘, il che ti chiederà di aprire il portafoglio e di comprarlo. “

I documenti pervenuti a CBC contengono 54 pagine e, come accennato, molto probabilmente derivano dalla strategia interna dell’azienda per il lancio di FIFA 21, che è stato rilasciato lo scorso ottobre. Un portavoce di EA ha detto in risposta al rapporto CBC che i documenti su cui si basava il rapporto erano stati contrassegnati come “riservati” ed erano stati letti “fuori contesto” e le conclusioni tratte da essi erano “errate”. Lo stesso portavoce ha anche affermato che l’EA non si riferisce alle monete ottenibili come “monete tahini”. “Questo non è un termine che usiamo di solito”, ha detto.

Dopo che l’articolo è andato in onda su EA, hanno cercato di ridurre al minimo il danno e hanno persino pubblicato un commento completo sul loro sito web scrivendo che non “spingono” le persone a spendere soldi per i nostri giochi: “Quando offriamo questa opzione (spendi denaro, AA ), stiamo attenti a non promuovere la capacità di vincere (monete) sprecata nel gioco e la maggior parte dei giocatori FIFA non ha speso soldi per oggetti di gioco.

Non è il primo rodeo EA

