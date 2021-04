Apple sta pompando altri $ 430 miliardi nell’economia statunitense

una mela Annuncia l’estensione del suo piano di investimenti Nell’economia statunitense è stato inizialmente lanciato nel 2018. Produttore Poi ha promesso Investire 350 miliardi di dollari e creare 20.000 posti di lavoro diretti entro cinque anni, due obiettivi sulla strada per raggiungerli. Questo è il motivo per cui l’azienda sta rilanciando un nuovo piano quinquennale, con 20.000 posti di lavoro aggiuntivi e 430 miliardi di investimenti aggiuntivi nei prossimi cinque anni.

Il futuro campus di Apple ad Austin, in Texas, dovrebbe aprire nel 2022 (immagine Apple).

Questi enormi investimenti si occuperanno di molti progetti, tra cui la creazione di diverse nuove università nel paese e l’ampliamento del campus esistente. In California, Apple espanderà il suo team di San Diego a più di 5.000 dipendenti nel 2026 e il team di Culver City nella periferia di Los Angeles avrà 3.000 persone in quella data.

In Texas, le strutture di Austin sono ancora in costruzione e dovrebbero iniziare ad accogliere le persone nel 2022. Lanciato nel 2018, il campus costerà 1 miliardo di dollari, inizialmente previsto per ospitare 5.000 persone, fino a 10.000 dipendenti all’arrivo. Apple ha annunciato oggi un altro campus negli Stati Uniti meridionali, questa volta nel North Carolina, in Triangolo di ricerca Situato tra Durham e Raleigh.

Questo nuovo arrivato costerà anche $ 1 miliardo e ospiterà almeno 3.000 persone per la ricerca sull’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altro ancora. Apple coglierà l’opportunità di versare centinaia di milioni di dollari nello Stato, per finanziare scuole e infrastrutture pubbliche e per aiutare le imprese locali.

Corning, uno dei subappaltatori che ha sfruttato l’aiuto di Apple, in questo caso sta creando un vetro Ceramic Shield per iPhone 12 (foto Apple).

Oltre al campus per i suoi dipendenti, Apple utilizzerà i suoi investimenti per aiutare appaltatori e fornitori. In tutto, più di 9.000 aziende beneficeranno dell’aiuto di Cupertino, soprattutto nella produzione – soprattutto chip – ma anche 5G. Il comunicato riporta alcuni esempi, dove Corning in Kentucky ha già ricevuto molteplici aiuti, ma possiamo anche citare un nuovo centro di distribuzione in Indiana e molteplici ricerche legate alla rete 5G. Ricorda, Apple si sta preparando Il suo modem, Si terrà nel 2022 o 2023.

Infine, Apple continuerà i suoi sforzi ambientali, con molteplici investimenti nelle energie rinnovabili in tutto il paese. L’azienda afferma di sfuggita di supportare più di 2,7 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, sia direttamente che indirettamente attraverso l’app economy collegata all’App Store. È anche il più grande contribuente statunitense, con quasi 45 miliardi di tasse pagate negli ultimi cinque anni.