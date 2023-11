È online una vecchia foto del presidente cinese Xi Jinping sui tetti del Golden Gate Bridge negli Stati Uniti

Joe Biden ha mostrato a Xi Jinping la foto sul suo cellulare.

Una vecchia foto del presidente cinese Xi Jinping in piedi sul Golden Gate Bridge negli Stati Uniti si è diffusa online. Il quadro è emerso questa settimana quando Xi Jinping e il suo omologo statunitense, il presidente Joe Biden, si sono incontrati a San Francisco per il vertice sulla cooperazione economica Asia-Pacifico. La foto mostra il signor Xi, visibilmente più giovane, che sorride con il Golden Gate Bridge sullo sfondo. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying ha condiviso la foto su X (ex Twitter). Secondo lei, Joe Biden ha mostrato questa foto al signor Xi sul suo cellulare.

“Il presidente Biden ha indicato una foto sul suo telefono con il Golden Gate Bridge sullo sfondo e ha chiesto al presidente Xi: ‘Conosci questo giovane?’ E il presidente Xi ha detto: ‘Oh sì, è successo 38 anni fa’” Chunying ha sottotitolato il post.

Da quando è stato pubblicato, il post della signora Chunning ha ricevuto più di 1,1 milioni di visualizzazioni e più di 7.500 Mi piace. Ha ricevuto anche reazioni diverse da parte degli utenti dei social media.

“Spero che le relazioni tra Cina e Stati Uniti migliorino”, ha commentato un utente. Un altro ha detto: “Speranza per la pace nel mondo”.

“È fantastico. La comprensione reciproca e la cooperazione tra questi due potenti leader richiedono tempo”, ha scritto un terzo utente di X. Un altro ha aggiunto: “Un mondo migliore per tutti noi inizia da questi due leader globali”.

Nel frattempo, tornando al vertice, giovedì Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno tenuto il loro primo incontro di persona in più di un anno a San Francisco. Giovedì si sono incontrati alla Tenuta Filoli e sono stati visti passeggiare nei giardini della tenuta. I due leader sono stati testimoni di molte pietre miliari e di alcuni ostacoli quando hanno convenuto che voltarsi le spalle a vicenda “non era un’opzione”.

Durante l’incontro hanno concordato di ripristinare i contatti militari ad alto livello. Nelle conversazioni è intervenuta anche l’intelligenza artificiale (AI). “I leader hanno sottolineato la necessità di affrontare i rischi dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale e di migliorare la sicurezza dell’intelligenza artificiale attraverso conversazioni tra il governo degli Stati Uniti e la Cina”, si legge in una dichiarazione della Casa Bianca.

Biden ha espresso preoccupazione per le presunte violazioni dei diritti umani da parte della Cina nello Xinjiang, in Tibet e a Hong Kong. È emersa anche la questione di Taiwan. Dopo l’incontro, Biden ha definito Xi un “dittatore”.

Tuttavia non sono mancati anche i momenti leggeri. Biden ha ricordato al presidente Xi il compleanno di sua moglie Peng Liyuan, aggiungendo che era anche il suo compleanno. Il presidente cinese, imbarazzato, ha detto che era occupato al lavoro e che l’appuntamento gli era passato di mente. Ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti per il tempestivo promemoria.