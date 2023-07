Due terzi della falda freatica nella Francia continentale è ancora al di sotto del normale per la stagione

A Calci (Pirenei orientali), 9 giugno 2023. Jean-Christophe Mille / Hans Lucas per “Il mondo”

Non è una grande sorpresa, ma non è meno inquietante. Il numero di carenze di acque sotterranee è rimasto a un livello critico per diversi mesi in Francia. in 1Qualunque Luglio 2023, il 68% delle acque sotterranee urbane è ancora al di sotto del normale per la stagione Ha detto, martedì 11 luglio, Christophe Picchu durante una conferenza stampa. Un dato stabile rispetto al mese precedente, ma che mostra i livelli delle falde acquifere “molto inquietante”Come rilevato dal ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale.

Dei due terzi delle acque sotterranee al di sotto del normale, il 20% mostra livelli ” molto basso “Secondo i dati del Bureau of Geological Research and Mining (BRGM). “ La novità di questa estate è che quasi tutta la Francia sta registrando livelli di falde acquifere molto più bassi di quanto sappiamo finora.ha commentato Eric Servat, idrologo dell’Istituto di ricerca per lo sviluppo e direttore dell’UNESCO International Water Centre.

Questa carenza di acque sotterranee può essere spiegata con la mancanza di precipitazioni sufficienti a compensare gli effetti della torrida estate del 2022, che ha portato a un notevole prosciugamento della falda freatica. in 1Qualunque Nel luglio 2022, il livello delle acque sotterranee era inferiore del 75% rispetto al normale per la stagione, secondo i dati BRGM. La conseguente siccità invernale non ha consentito di ricaricare le acque sotterranee ai livelli previsti. E se la fine della primavera è piovosa, questo periodo non è l’ideale per permetterne il riempimento, soprattutto perché le alte temperature favoriscono l’evaporazione. “Quest’anno abbiamo le precipitazioni, ma non sono state molto utili per ricaricare la falda, perché sono arrivate troppo tardi e sono state in gran parte assorbite dalla vegetazione, che sta già iniziando bene”.Supporta Eric Servat.

“Minimi Storici” in molti settori

In un anno, gli indicatori del livello delle acque sotterranee si sono evoluti con una geometria variabile a seconda della regione. Pertanto, la situazione in Bretagna e sulla costa atlantica è migliorata rispetto a luglio 2022. Al contrario, la situazione è più preoccupante nel bacino parigino (con un precedente livello di “un po’ basso” lo scorso luglio a ” Sotto “ Quest’anno), sul Passo del Rodano (da ” Sotto “ A ” molto basso “) e nella parte occidentale del Mar Mediterraneo (dal “un po’ basso” A ” molto basso “). “Se guardiamo all’intero arco del Mediterraneo, da nessuna parte non è stato oggetto di un decreto prefettizio che attesta lo stato di massima allerta o il livello di crisi, mentre siamo solo all’inizio di luglio”.Dettagli idrologici. BRGM lo nota anche “I livelli molto bassi diventano più forti” E “Minimi storici si osservano in molti settori”.

