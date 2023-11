Donald Trump: Gli esperti legali vedono una dura battaglia nel caso di frode

immagine: AFP/Getty Images/Pool

di Kayla Epstein Per la BBC

Questa settimana ha segnato la fine della fase più drammatica del processo per frode aziendale di Donald Trump a New York, che ha visto membri di spicco della sua famiglia recarsi uno per uno a Lower Manhattan per rispondere alle domande investigative dei pubblici ministeri.

Lunedì (martedì, ora della Nuova Zelanda), la difesa di Trump inizierà a presentare la propria posizione, convocando il figlio maggiore dell’ex presidente a tornare sul banco dei testimoni come primo testimone.

Ma gli analisti legali hanno detto alla BBC che, dopo due settimane di testimonianze dei membri della famiglia Trump, salvare il loro caso adesso sarebbe un compito arduo.

“È stato un disastro dal punto di vista legale”, ha detto Nima Rahmani, ex procuratore federale e capo avvocato del processo sulla costa occidentale.

Crede che Trump “perderà questa causa e perderà gravemente”.

Nello scenario peggiore per Trump, il giudice Arthur Engoron potrebbe impedire a lui e ai suoi colleghi imputati di fare affari a New York e comminare multe di almeno 250 milioni di dollari.

Forse la testimonianza più dannosa è arrivata dallo stesso Trump. Quando ha preso posizione lunedì, il procuratore generale di New York Letitia James ha definito un “hack politico”, ha dichiarato il caso una “vergogna” e ha attaccato personalmente il giudice Engoron.

In diversi punti, il giudice Engoron ha chiesto all’avvocato di Trump di frenare il suo comportamento e di rispondere alle domande che gli venivano poste. In caso contrario, il giudice ha promesso di “trarre ogni deduzione negativa possibile”.

“Se Donald Trump non fosse qualcuno protetto dai servizi segreti, verrebbe incarcerato per oltraggio alla corte”, ha detto Mitchell Ebner, un avvocato che si occupa del contenzioso commerciale.

Quando ha risposto direttamente alle domande dei pubblici ministeri, Trump potrebbe aver fatto più danni al suo caso.

Al centro della causa del procuratore generale ci sono documenti noti come rendiconti finanziari, bilanci che la Trump Organization ha utilizzato per dimostrare il valore delle sue proprietà e il patrimonio netto di Trump in modo da poter ottenere prestiti e tassi assicurativi.

L’ufficio del procuratore generale sostiene che questi documenti sono stati gonfiati fraudolentemente per ottenere affari che non avrebbero potuto ottenere sulla base dei loro rendiconti finanziari reali.

Il giudice aveva già stabilito che questi documenti erano falsi. Ora sta esaminando se vi fosse intenzione di frodare, se gli imputati lo abbiano fatto per guadagno personale e altre accuse. Il giudice determinerà anche se verranno comminate sanzioni e, in caso affermativo, quanto saranno severe.

Sul palco, Trump si è vantato che le sue proprietà come Mar-a-Lago e 40 Wall Street valevano effettivamente più di quanto valessero sulla carta, ma ha ammesso di ritenere che almeno una delle sue proprietà potrebbe essere sopravvalutata.

In un altro momento, il pubblico ministero lo ha interrogato sulle dimensioni del suo attico nella Trump Tower, che secondo la società era di oltre 30.000 piedi quadrati ma in realtà ne occupava poco più di 10.000. Trump inizialmente ha ammesso di ritenere che la presunta superficie in metri quadrati fosse “alta”, ma poi ha iniziato a offrire stime più ampie delle sue dimensioni.

Nel corso della sua testimonianza, Trump ha ammesso di aver fornito il suo contributo e che alcuni di quei valori scritti su carta erano errati.

Ma ha insistito sul fatto che, anche se avesse fornito tale input, non avrebbe dato istruzioni ai suoi contabili o al personale su quali valutazioni utilizzare.

Trump nega ogni addebito e ha accusato il procuratore generale di New York di condurre una campagna di persecuzione politica contro di lui.

Parlando ai giornalisti dopo la testimonianza di Trump, la sua avvocatessa Alina Haba ha affermato di aver “costruito una grande azienda, il cui valore è molto superiore al rendiconto finanziario”.

Ha aggiunto che James, il pubblico ministero, “non sa come uscirne perché la sua politica non glielo permette”.

I suoi figli, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, sono stati più pacati nella loro testimonianza e hanno adottato un approccio diverso rispetto al padre. Ma ciò non ha necessariamente aiutato la causa della famiglia.

Ognuno di loro ha cercato, a modo suo, di addossare la responsabilità dei documenti falsi ai commercialisti e agli avvocati della società.

Trump Jr. ha affermato di non essere a conoscenza delle linee guida contabili standard a cui le aziende come la sua devono attenersi. Eric Trump ha testimoniato di non essere stato coinvolto nella creazione del rendiconto finanziario. Entrambi sono vicepresidenti esecutivi della Trump Organization.

Hanno mantenuto questa difesa anche quando ho mostrato loro varie e-mail che avevano inviato o copiato, o documenti che avevano firmato, che contenevano informazioni basate su rendiconti finanziari falsi.

Ivanka Trump, che non è stata accusata, ha cercato di dare ai pubblici ministeri il meno possibile su cui lavorare, dicendo ripetutamente che non riusciva a ricordare i documenti che le avevano dato.

Di fronte alle e-mail che la mostravano mentre discuteva dei termini di un prestito che la Deutsche Bank stava per concedere a suo padre per un progetto immobiliare, Ivanka Trump ha dichiarato di non ricordare gli scambi.

Rahmani ha detto che è improbabile che i suoi commenti siano d’aiuto. Ha osservato che Trump Jr. ed Eric Trump “sono ancora responsabili di alcune accuse come la frode finanziaria, anche se non ne avevano alcuna intenzione”.

Ha aggiunto che la Trump Organization è responsabile delle azioni di Donald Trump e dei suoi figli durante il loro lavoro.

Gli esperti legali hanno convenuto che la squadra di difesa di Trump, guidata dal veterano avvocato Chris Case, inizierà la prossima settimana.

Possono provare a presentare nuove prove o continuare a sollecitare il giudice Engoron a fornire loro motivi di appello.

Gli avvocati hanno passato le ultime settimane ad attaccare il giudice per la sua presunta mancanza di imparzialità. Ulteriori accuse di parzialità contro il cancelliere del giudice Engoron hanno portato a un rabbioso rimprovero da parte della corte e all’emissione di un ordine di silenzio nei confronti degli stessi avvocati.

“Sono sicuro che il giudice si pronuncerà contro di me, perché governa sempre contro di me”, ha detto Trump a un certo punto lunedì.

Nonostante gli attacchi aggressivi, gli esperti hanno detto alla BBC che il team legale di Trump non è riuscito a indebolire la causa dello Stato.

“La difesa ha bisogno che qualcuno vada lassù e giustifichi queste valutazioni”, ha detto Rahmani. “Contabili, commercialisti, professionisti immobiliari, periti. Non l’hanno ancora fatto.”

Gli analisti hanno detto alla BBC che in questa fase devono affrontare una dura battaglia per salvare il caso.

“Il motivo per cui si trovano in una posizione così brutta è perché il giudice ha effettivamente scoperto che i documenti più importanti in questo caso erano tutti falsi”, ha detto Ebner. “Finora, al giudice è stata fornita un’enorme quantità di prove per dimostrare che mentivano intenzionalmente e che avevano l’intento di frodare”.

“Dato che non hanno la possibilità di tornare alla DeLorean del futuro e tornare indietro nel tempo, non riesco a immaginare cosa potrebbero fare per cambiare questo caso”, ha detto Ebner della squadra di difesa.

-Questa storia è stata pubblicata per la prima volta in precedenza BBC.