Domenica dieci dipartimenti sono stati messi in allerta arancione

Quattordici province, domenica mattina, sono in allerta in arancione, di cui quattro per un’ondata di caldo nel sud-est e altre dieci a causa di violenti temporali nel nord-est, ha annunciato Météo-France. Nella sua ultima newsletter.

Nel sud-est, Rhône, Ain, Isère e Alpes-Maritimes sono tenuti in allerta arancione per un’ondata di caldo, a causa di “Un’ondata di caldo non eccezionale per questa stagione, ma la sua continuazione richiede una vigilanza speciale, soprattutto per le persone sensibili o esposte”.precisa Météo-France.

A Lione e Bourg-en-Bresse, la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere ben oltre i 38°C (°C), afferma l’Istituto meteorologico, che ha messo in allerta gialla 59 sezioni per ondate di caldo o temporali violenti.

Nel nord-est, altri dieci dipartimenti, Aisne, Seine et Marne e l’intera regione del Grand-Est ad eccezione dell’Alsazia, sono stati messi in allerta arancione per violenti temporali.

All’inizio della giornata i temporali interessano il Limosino, il Poitou-Charentes e, in misura minore, il Centro Val-de-Loire e la Borgogna.Météo-France scrive nella sua newsletter. Regala buoni accumuli piovosi, spiccata attività elettrica, raffiche di vento che possono raggiungere i 100 km/h oltre alla grandine. Durante la mattinata questo tempo turbolento si è rivolto verso l’Île-de-France a est di Hauts-de-France e verso Champagne-Ardenne. Queste tempeste stanno soffiando questo pomeriggio a est della Piccardia e della maggior parte della provincia del Grand East, dove continueranno fino a sera. »

In Bretagna e Bassa Normandia il cielo si manterrà variabile con rovesci sparsi nel corso della giornata. Nel resto del Paese, ad eccezione di qualche nuvola e pioggia sui monti, la giornata sarà serena e soleggiata, sempre calda.

Le temperature minime vanno da 12 a 16°C vicino al Canale della Manica, da 15 a 20°C nel resto della metà settentrionale, da 17 a 22°C a sud, e da 23 a 24°C sulla Côte d’ Azzurra e in Corsica.

La temperatura massima sarà di 20-25°C dalla Manica ai Paesi della Loira, da 25 a 30°C dall’Hauts-de-France alla costa atlantica, da 30 a 35°C altrove, localmente da 36 a 37°C- La pianura dell’Alsazia, della Borgogna, della Valle del Rodano e della Provenza.

