La sonda rover della NASA ha estratto ossigeno respirabile dall’aria di Marte

La NASA ha molte ragioni per celebrare a distanza i suoi risultati su Marte di recente. Dopo di che con successo Un ingegnoso elicottero è volato lì All’inizio di questa settimana, l’agenzia spaziale ha riferito che un dispositivo a bordo della Rover Perseverance era riuscito Converti l’aria del pianeta rosso in ossigeno respirabile.

sacro. Merda.

Questo è un risultato enorme perché suggerisce che un giorno potremmo ridimensionarlo per produrre abbastanza ossigeno per gli astronauti su Marte – e forse anche avere abbastanza per aiutare un razzo a decollare da lì.

Ciò è stato possibile grazie a un dispositivo delle dimensioni di un tostapane realizzato con vari materiali resistenti al calore a bordo di sei ruote, il Mars Resource Experience Using Oxygen (MOXIE).

Attribuisci a lui: NASA / Jet Propulsion Laboratory Il dispositivo MOXIE della NASA per estrarre ossigeno dall’aria di Marte è realizzato con vari materiali resistenti al calore per resistere a temperature fino a 800 gradi Celsius.

Lo strumento sostanzialmente raccoglie l’aria marziana ricca di anidride carbonica, la riscalda internamente a una temperatura di 800 gradi Celsius (~ 1470 gradi Fahrenheit) e separa gli atomi di ossigeno dalle molecole di anidride carbonica. Quindi il monossido di carbonio viene emesso nuovamente nell’aria come sottoprodotto.

La NASA ha indicato che il MOXIE ha prodotto per la prima volta circa 5 grammi di ossigeno, il che dovrebbe mantenere in vita l’astronauta per circa 10 minuti. Il dispositivo è in grado di generare fino a 10 grammi di ossigeno all’ora.

MOXIE condurrà questo esercizio di estrazione dell’ossigeno almeno altre nove volte nei prossimi due anni. Ciò dovrebbe aprire la strada a ulteriori esperimenti e progetti esplorativi per vedere se la vita esiste – o se la vita umana può esistere – su Marte in un momento futuro.