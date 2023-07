7 sezioni messe in allerta arancione per l’ondata di caldo di lunedì I CNEWS

Oltre ai cinque dipartimenti già messi in allerta arancione per l’ondata di caldo, Météo-France ha annunciato domenica pomeriggio che anche le Alpi dell’Alta Provenza e il Var saranno sottoposte allo stesso regime lunedì 10 luglio.

Sette i dipartimenti colpiti dall’ondata di caldo. Nel bollettino pomeridiano di domenica 9 luglio, Meteo Francia Ha annunciato che lunedì i dipartimenti delle Alpi dell’Alta Provenza e del Var saranno aggiunti all’elenco di quelli posti in allerta arancione per l’ondata di caldo.

Così si sono aggiunti Rhône, Ain, Isère, Alpes-Maritimes e Loire, che sono posti sotto vigilanza arancione da domenica a lunedì, a causa di “un’ondata di caldo non eccezionale per la stagione, ma il suo perdurare richiede una vigilanza speciale, soprattutto per persone sensibili o esposte”, secondo Météo-France.

Fine della veglia arancione per i temporali

Météo-France ha aggiunto nel suo ultimo rapporto: “La fine di questa ondata di caldo rimane incerta, ovviamente, ma il pericolo sembra persistere nel sud-est del Paese”.

Dieci dipartimenti hanno inizialmente inserito un avviso Storm Orange nel bollettino domenica mattina, ma tale misura è stata revocata questo pomeriggio.