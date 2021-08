Gli scienziati hanno identificato una nuova classe di esopianeti – RT in russo

Gli astronomi dell’Università di Cambridge hanno identificato una nuova classe di esopianeti che hanno soprannominato Hycean. Gli scienziati hanno scoperto che tali pianeti sono coperti da un oceano e la temperatura sulla loro superficie può raggiungere i 200 gradi Celsius. Gli esperti ritengono che i microrganismi possano vivere lì in tali condizioni.

Scienziati dell’Università di Cambridge hanno identificato una nuova classe di esopianeti, che inizialmente chiamavano Hycean (pianeti oceanici). Lo studio è stato pubblicato sull’Astrophysical Journal.

I ricercatori hanno scoperto che questi esopianeti sono coperti da un oceano e la loro atmosfera è ricca di idrogeno. Il suo volume è 2,6 volte quello della Terra, la sua massa può superare dieci volte la massa della Terra e la temperatura sulla sua superficie sale a 200 gradi Celsius. Gli astronomi credono che i microrganismi possano sopravvivere in tali condizioni.

“I pianeti oceanici con atmosfere ricche di idrogeno aprono un percorso fondamentalmente nuovo nella nostra ricerca della vita al di fuori del sistema solare”, ha affermato il leader dello studio, il dott. Niko Madhusudan dell’Istituto di Astronomia dell’Università di Cambridge.

Gli scienziati affermano che per esplorare in dettaglio gli esopianeti di Hycean sarà necessario un potente telescopio di nuova generazione, come il James Webb Space Telescope (JWST), il cui lancio è previsto per la fine del 2021.

Ricorda che il primo pianeti esterni, su cui potrebbe esistere la vita, è stato scoperto 30 anni fa. Ad oggi sono stati scoperti più di 4mila esopianeti al di fuori del sistema solare.