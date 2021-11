Come sarà la prossima missione su Venere?: la NASA ricrea il viaggio in un nuovo video

La missione DAVINCI+, il cui lancio è previsto per il 2029, analizzerà l’atmosfera del pianeta gemello Terra.

A giugno, la NASA anno Domini Ciò lancerebbe due nuove missioni per esplorare Venere tra il 2028 e il 2030. Una di queste, Verità, onestàSarà dedicato alla mappatura della superficie del pianeta gemello della Terra per determinarne la storia geologica. chiamato l’altro Da Vinci +, analizzerà la tua atmosfera.

Ora l’agenzia ha pubblicato un video che spiega come si svolgerà la seconda missione DAVINCI+, il cui lancio è previsto per il 2029. “Venus ci aspetta tutti e DAVINCI+ è pronto a portarci lì e Accendi un nuovo rinascimento per Veneredice il video.

Abbiamo molte domande per Venere. il #DAVINCIMissione Si dirige verso Venere nell’anno 2029 e mira a rivelare il misterioso passato della nostra sorella planetaria. Venere era come la Terra? Come si è evoluto il pianeta? Cinque strumenti a bordo della navicella sperano di rispondere a queste e altre domande. pic.twitter.com/EyTOw5foeP – NASA Goddard (NASA Goddard) 10 novembre 2021

Come indicato nella registrazione, il compito consiste in due parti la base.

Per prima cosa, l’astronave si esibirà Due aerei dal pianeta studiare la sua atmosfera, osservando come le nuvole cambiano nel tempo e cercando di identificare una sostanza chimica sconosciuta che assorbe la luce ultravioletta; Mapperà anche la superficie notturna del pianeta alla luce infrarossa, poiché le rocce rilasciano calore assorbito durante la notte.

Sette mesi dopo, a sfera Fare un atterraggio di un’ora nella densa atmosfera gassosa di Venere, rilevare la composizione, le temperature, le pressioni ei venti presenti in ogni strato dell’atmosfera del pianeta per analizzare e capire come si è formato ed evoluto.

Si prevede inoltre che la sonda fornirà Immagini di piastrelle di alta qualità, formazioni geologiche che ricordano i continenti della Terra e suggeriscono che Venere potrebbe avere una tettonica a placche.